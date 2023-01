Van alle troostende dingen die je kunt eten, is een pannenkoek met bruine suiker misschien wel het allertroostendste. Maar pannenkoeken kunnen ook spannend zijn, of spicy, of zo stevig dat we ze platbrood noemen. Eigenlijk zou je een hele week lang pannenkoeken kunnen eten zonder in herhaling te vallen. Wacht, laten we het eens uitproberen.

MAANDAG

Boekweit en hartigheid

Boekweitpannenkoeken kun je op de traditionele Bretoense manier maken, of je kunt gewoon in je favoriete pannenkoekenrecept een deel van de tarwebloem vervangen door boekweitbloem (ga voor de helft tot twee derde). Het resultaat is een pannenkoek met een aardsere smaak, die zich goed leent tot hartige gerechten. Gebakken paddenstoelen, witlof, kool; kaas, zure room of zalm: past allemaal heerlijk bij een soepele boekweitpannenkoek.

DINSDAG

Klein beetje lente

Pannenkoeken met lente-uitjes zijn een klassieker in de Chinese en Koreaanse keuken. Je hoort ze licht en kruidig te maken en dan vormen ze uitstekend gezelschap voor gewokte groenten, paddenstoelen, tofoe of garnalen. Het deeg voor deze pannenkoekjes vergt veel tijd: bereid het op voorhand in het weekend (tot en met stap 3) of op maandagavond: eens iets anders dan netflixen of opruimen.

WOENSDAG

Energie bijtanken

Prak een (over)rijpe banaan met een flinke schep havervlokken en je krijgt een pannenkoekenbeslag waarvan je een gezond ontbijt of vieruurtje bakt. Voeg er ook nog kokos en cottagecheese aan toe, en het wordt een behaaglijk – maar nog altijd zeer voedzaam – feestje.

DONDERDAG

Groene jongen

Door spinazie in het beslag te mixen, bakt Jamie Oliver zijn maaltijdpannenkoeken vrolijk groen, en dan gaat er nog een frisse vulling in van avocado, tomaat, koriander en cottagecheese (je zou ook zure room kunnen gebruiken). Een verfrissend tegengif voor grijze dagen.

VRIJDAG

Say cheese

Een tortilla is natuurlijk ook een soort pannenkoek, en als je ze dichtvouwt met kaas ertussen, heb je een quesadilla. Traditioneel gaan er vaak bonen mee in de pannenkoek, maar Yotam Ottolenghi voegt paddenstoelen toe: kan niet slecht zijn.

ZATERDAG

Met mayo!

Klaar voor een uitspatting? Okonomiyaki is een populaire maaltijd- of snackpannenkoek in Japan, die typisch wordt gegeten met hartige smaakmakers en – verrassing! - mayonaise. Niet oordelen voor je hebt geproefd.

ZONDAG

Ruikt naar buitenlucht

We sluiten af met een nog net iets avontuurlijker idee: een pannenkoek waarin je wilde kruiden verwerkt, geïnspireerd door de paardenbloempannenkoeken die enkele generaties geleden een geliefd lentegerecht waren in mijn schoonfamilie. Voor paardenbloemen is het nu nog te vroeg, maar in bloempotten of andere beschutte plekjes in de tuin vind je wel al vogelmuur, een mals onkruid met een zachte smaak, dat het prima doet in een pannenkoekje. Serveer deze wilde pannenkoekjes met een feestelijke afwerking – iets als zure room en gerookte zalm – en schenk er een sprankelend drankje bij. Je bent hier je eerste lenteprimeur aan het eten!

Moet die eerste pannenkoek echt altijd mislukken? Nee, eigenlijk niet. Als je je pan op een matig vuur geduldig helemaal heet laat worden (maar niet zo heet dat de olie rookt) en er daarna pas beslag in schept, dan zal de eerste pannenkoek waarschijnlijk meteen goed zijn.