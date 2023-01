Is Biden door de geheime documenten hetzelfde bedje ziek als Trump?

‘Totally irresponsible’, dat zei Joe Biden vorig jaar over Trump nadat de FBI in het verblijf van de voormalige Amerikaanse president kartonnen dozen vol geheime documenten had gevonden. Die boemerang keert nu vol in Bidens gezicht terug.

Ook bij Biden thuis werden geheime documenten gevonden. Bovendien hield hij die ontdekking maanden geheim. Was Bidens kritiek op Trump hypocriet, omdat hij net hetzelfde heeft gedaan? En wat kunnen de gevolgen voor hem en de Democraten zijn?





