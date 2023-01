Waar zijn toch die Duitse, Franse en Italiaanse hitjes gebleven?

Zestig jaar geleden vond je in onze hitlijsten regelmatig Italiaanse, Franse en Duitse liedjes terug. Nu overheerst het Engels en bots je maar af en toe op een anderstalig nummer. En ook de Italiaanse glamrockband Måneskin kiest nu steeds meer voor het Engels na hun superhit ‘Zitti e buoni’, waarmee ze het Eurovisiesongfestival wonnen. Hoe komt dat? Waarom hebben we plots geen oor meer voor muziek en français of auf Deutsch?