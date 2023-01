Een bijzonder goed bewaard gebleven scheepswrak op de bodem van het Kanaal is na vier jaar onderzoek geïdentificeerd als het zeventiende-eeuwse Nederlandse oorlogsschip Klein Hollandia. Het schip ging onder andere met kanonnen, Italiaanse marmertegels en aardewerk aan boord ten onder. Kijk mee in bovenstaande video.

Een team van Nederlandse en Britse maritiem archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nautical Archaeology Society en Historic England, heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het identificeren van het schip. Ze verzamelden bewijsstukken tijdens duikexpedities met professionele en vrijwillige duikers en voerden dendrochronologisch onderzoek uit op houtmonsters van het wrak.

De staat van het wrak is opmerkelijk goed en kan een schat aan informatie opleveren over hoe zeventiende-eeuwse Nederlandse oorlogsschepen gebouwd werden. Mogelijk zal het wrak van de Klein Hollandia ook details blootleggen in het verhaal van zijn laatste reis.

De Klein Hollandia, eigendom van de Admiraliteit Rotterdam, was betrokken bij alle grote zeeslagen van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667). In 1672 maakte het schip deel uit van een eskader dat van de Middellandse Zee naar het Kanaal voer, onderweg naar Nederland. Bij het eiland Wight werd het eskader aangevallen door een Engelse vloot. De Engelsen enterden het schip, maar kort daarna zonk de Klein Hollandia met zowel Engelse als Nederlandse zeelui aan boord.