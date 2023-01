Milo Rau kijkt uit naar zijn nieuwe positie als intendant van de Wiener Festwochen, maar blijft als huisartiest de komende seizoenen loyaal aan NTGent. ‘Het probleem van Vlaanderen is dat er geen geld is, maar je kunt wel doen wat je wil.’

Milo Rau (46) is net klaar met de persconferentie in Wenen wanneer we hem bellen voor een reactie. Deze zomer verlaat hij NTGent, waar hij vijf jaar lang de artistieke krijtlijnen uitzette. Vanaf dan ...