Okonomiyaki is een Japanse streetfoodsnack die ook bij ons steeds populairder wordt. Het is een leuke manier om af te wisselen op de Franse stijl die meestal de toon aangeeft voor hartige pannenkoeken. Hier komen geen eieren en kaas aan te pas, maar een superhartige dressing en een flinke kneep mayonaise.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PORTIES)

1 grote spitskool van ongeveer 750 g

150 g dun gesneden buikspek

4 grote eieren

Versgemalen zwarte peper & zout

Olie om in te bakken

Voor het beslag:

120 g bloem

1 tl bakpoeder

1 flinke snuf zout

180 ml dashi (of andere bouillon)

1 kl mirin

Voor de afwerking:

Okonomiyakisaus (zie recept hieronder)

Mayonaise (in een knijpfles of -bus)

Bonitovlokken

Gesnipperde nori

Gehakte lente-ui

BEREIDING

1. Maak het beslag:

Meng in een kom de bloem met het bakpoeder en zout. Giet er de dashi en mirin bij. Klop tot een glad beslag.

2. Bak de okonomiyaki:

- Halveer de spitskool overlangs, haal de onderste harde kern eruit en snijd de rest fijn. Snijd de plakjes spek doormidden (zodat de sneetjes straks op de pannenkoek passen).

- Klop de eieren los met een snuf peper en zout en meng onder het beslag. Voeg de kool in vier delen toe, meng telkens goed onder het beslag voor je een volgend deel toevoegt.

- Verwarm op een matig vuur een scheut bakolie in een ruime pan. Lepel hier 1/4 van het spitskoolbeslag in. Wil je een perfect ronde okonomiyaki, gebruik dan een serveerring. Of neem in elke hand een spatel en tik hiermee zachtjes tegen de zijkant aan tot je een ronde vorm hebt. Eens klaar is de pannenkoek idealiter ongeveer 2 centimeter dik, tijdens het bakken krimpt de spitskool, maak hem aanvankelijk dus een centimeter of twee dikker.

- Bedek de bovenkant met enkele sneetjes spek, zet het deksel op de pan en bak 5 minuten. Draai om met behulp van een spatel wanneer de onderkant goudbruin gebakken is. Druk de okonomiyaki indien nodig met een spatel zachtjes terug in een ronde vorm. Zet het deksel terug op de pan en bak nog 5 minuten. Draai een laatste keer om, laat nog enkele minuten bakken zonder deksel en leg op een bord.

3. Werk af:

Verdeel de okonomiyakisaus met een borsteltje over de bovenkant en spuit de mayonaise er in zigzaglijntjes overheen. Bestrooi met gesnipperde lente-ui, bonitovlokken en norisnippers.

Tip:

In tegenstelling tot wat je zou vermoeden is okonomiyaki niet lekker met andere koolsoorten zoals witte kool. Meer groenten bij de spitskool doen kan wel. Gebruik enkel groenten die tijdens het bakken weinig vocht afgeven, anders wordt de pannenkoek te vochtig. Paprika is ideaal, paddenstoelen en courgettes minder. En voor wie van pittig houdt: okonomiyaki is ook lekker afgewerkt met een extra lik sriracha.

Bewaartip:

Afgekoeld kun je okonomiyaki (zonder saus en toppings) makkelijk invriezen. Eenmaal ontdooid moet hij daarna alleen nog maar even worden opgewarmd in de oven.

Noot:

In een traditioneel okonomiyaki-recept gaat ook rood ingelegde gember en nagaimo (een Aziatische wortel uit de familie van de yam die eruitziet als een grote witte radijs of een rammenas). Bij ons zijn die ingrediënten moeilijk te vinden, we gebruikten ze dus niet maar misten ze ook niet. De gember is een smaakmaker die vaak als topping gebruikt wordt en de geraspte yamswortel geeft luchtigheid aan het beslag.

Okonomiyaki-saus

Japanners doen ketchup en mayonaise op hun okonomiyaki zoals wij op onze frieten. Een pannenkoek zonder deze twee sauzen is gewoonweg ondenkbaar. Japanse ketchup smaakt lichtzoet en maak je makkelijk zelf door tomatenketchup te mengen met worcestersaus, mirin en vissaus. Denk hierbij de andere toppings die over okonomiyaki gestrooid worden zoals gesnipperde nori en bonitovlokken en je weet waar de umamiboost vandaan komt die deze pannenkoek zo verslavend lekker maakt.

1 el mirin

2 el oester- of vissaus

3 el worcestersaus

4 el ketchup

> Meng alle ingrediënten in een kommetje. Klaar!

Recepten: Barbara Serulus, foto: Senne Van der Ven

Met dank aan de chef van OkoZ, een Japans streetfood-restaurant in Antwerpen gespecialiseerd in okonomiyaki.