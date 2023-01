Het einde van coach Alfred Schreuder bij Ajax, na een gelijkspel tegen FC Volendam, was een ontslag in slow motion. ‘De ontwikkeling van bepaalde spelers stokt.’

De blessuretijd loopt bijna tegen het eind, zondag in de Kuip, even voor half vijf. Bijna alle spelers van de reservebank van Feyenoord staan op, gaan mee in de opwinding van de slotfase, waarin het open ...