Dit ontbijt of vieruurtje is niet alleen makkelijk en snel, maar ook voedzaam. Wie het graag zoet heeft, kan wat (kokos)suiker in het beslag doen; een snuf kaneel moet ook lekker zijn. Je kunt deze pancakes gerust een dag op voorhand bakken, als dat nog handiger is.

Ingrediënten (voor 2 personen of een 8-tal kleine pancakes)

50 g fijngeraspte kokos

50 g havermout

2 bananen (1 voor de pancakes + 1 voor de afwerking)

200 g cottagecheese

4 eieren

1 snuf zout

Kokosolie om de pancakes in te bakken (boter kan ook)

Voor de afwerking: kokosschilfers + ahornsiroop

Bereiding

1. Rooster de havermout en geraspte kokos in een droge pan op middelhoog vuur, tot de kokos lichtbruin kleurt en de hele keuken ernaar ruikt, na ongeveer 3 minuten. Doe in een mengkom en rooster daarna de kokosschilfers voor de afwerking. Prak 1 banaan en doe samen met de rest van de ingrediënten bij de geroosterde havermout en geraspte kokos. Meng tot een stevig beslag.

2. Smelt een klein beetje kokosolie in een pan op een middelhoog vuur. Bak hierin de pancakes aan elke kant ongeveer 2 minuten, reken op een grote eetlepel beslag per pancake. Afhankelijk van de grootte van de pan kun je meerdere pancakes tegelijk bakken. Het deeg is redelijk dik, dus spreid het een beetje uit met de achterkant van een lepel voor bredere pannenkoeken. Wil je mooie, ronde pancakes, lepel het beslag dan in een ingevette uitsteek- of kookring.

3. Stapel de pancakes op elkaar en werk af met schijfjes banaan, de geroosterde kokosschilfers en een flinke drizzle ahornsiroop.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven