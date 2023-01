Duitsland eerste finalist op WK hockey

Duitsland heeft zich vrijdag als eerste land geplaatst voor de finale van het WK hockey in India. Het versloeg in de halve finales olympische vicekampioen Australië met 3-4.

Via doelpunten van Jeremy Hayward (11’, strafcorner) en Nathan Ephraums (26’) stond Australië bij de rust met 2-0 voor. Maar net zoals in het voetbal ben je ook in het hockey nooit klaar met de Duitsers. Ze knokten terug via twee omgezette strafcorners van Gonzalo Peillat (42’ en 51’).

Blake Govers (57’) leek de Aussies toch weer de zege te bezorgen en shoot-outs te voorkomen, maar dat was buiten Peillat (58’, strafcorner) gerekend. Via een ultieme treffer van Niklas Wellen, zes seconden voor het einde van de reguliere speeltijd, ging Duitsland zelfs nog met de winst aan de haal.

Als de Belgische hockeymannen, die momenteel hun halve finale afwerken tegen Nederland, zich voor de finale plaatsen, komen ze zondag dus voor de tweede keer dit WK uit tegen Duitsland. Beide teams hielden elkaar tijdens de groepsfase in evenwicht (2-2).