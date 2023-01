Het recept hieronder kregen we van patissier en chef Mico Cheung van de Antwerpse bistro Mico & Jon. ‘Ik herinner me uit mijn jeugd in China dat mijn moeder ’s ochtends op straat dumplings, bao’s of deze pannenkoekjes kocht als ontbijt. Toen we naar Hongkong verhuisden, aten we ze nog altijd vaak: mijn vader werkte als kok in een restaurant waar ze op de kaart stonden. Toen ik in België kwam, kon ik de pannenkoekjes nergens vinden: zelfs in het Antwerpse Chinatown werden ze niet gebakken. Daarom begon ik ze zelf te maken. Tijdens corona stonden ze op het takeaway-menu van ons restaurant, met een dip van gebrande ui en yoghurt. Nu serveren we ze af en toe: de vorige keer belegden we ze met verse shiitake en seizoensgroenten.’