Dit recept kun je op allerlei manieren naar je hand zetten: je kunt een ander pannenkoekenbeslag gebruiken, je kunt een ander beleg gebruiken. Maar je kunt er ook op rekenen dat paddenstoelen en boekweit een topcombinatie zijn.

INGREDIËNTEN (VOOR 3-4 PERSONEN)

Voor de pannenkoeken:

100 g boekweitmeel (bij voorkeur volkoren)

50 g tarwe- of speltbloem

1 tot 2 tl bakpoeder (voor luchtig of zeer luchtig resultaat)

Royale halve tl zout

2 eieren, losgeklopt

1 el yoghurt

120 g bier (licht bier voor een lichte biersmaak, zwaar bier voor meer bitterheid, alcoholvrij kan ook)

2 eiwitten

Boter of bakolie

Voor op de pannenkoeken:

1 kilo champignons (1 bakje per persoon)

200 g fetakaas

8 el citroensap

8 el olijfolie

1 koffiekopje gehakte bladpeterselie

Peper, zout

BEREIDING

Voor de pannenkoeken:

1. Meng boekweitmeel, bloem, bakpoeder, zout, de eieren, yoghurt en bier tot een glad beslag. Laat het rusten terwijl je het beleg voor je pannenkoeken klaarmaakt (zie hieronder). Je kunt het beslag in deze vorm ook dagenlang in de koelkast bewaren.

2. Klop de eiwitten stijf. Spatel ze door het pannenkoekenbeslag. Leng het beslag nu aan tot de gewenste dikte. Dit kun je doen met water, spuitwater, karnemelk, lopende yoghurt of extra bier. (Vaak leng ik mijn beslag na het bakken van een eerste minipannenkoekje nog wat verder aan, omdat je dan pas ziet hoe dik het beslag in de pan blijft staan.)

3. Bak van het beslag pannenkoeken die ongeveer een cd groot zijn. Het makkelijkst is om ze in olie te bakken, want die verbrandt niet. Het smakelijkst is om ze in boter te bakken, maar dan moet je erover waken dat je boter niet te veel verbrandt: telkens een klein klontje boter in je pan wippen en daarna, terwijl het smelt, beslag erbij gieten. De pannenkoeken zijn het lekkerst als ze vers gebakken zijn.

Voor het beleg:

1. Snijd de paddenstoelen in kwarten of plakjes. Bak ze in een hete pan in wat olie tot ze gebruind zijn.

2. Meng het citroensap en de olijfolie met een flinke snuf zout tot een eenvoudige, friszure vinaigrette.

3. Meng de paddenstoelen vlak voor het eten met de peterselie en de vinaigrette. Leg op elk bord één of twee pannenkoeken, naargelang de honger, en schik er de paddenstoelen op. Brokkel er fetakaas over. Eindig met een paar flinke draaien zwarte peper.

Foto: Ivan Put