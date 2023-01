Premier De Croo vindt niet dat ons land onderdoet voor andere landen. ‘We zitten op hetzelfde niveau als Frankrijk, Spanje of Italië.’

Voor 92 miljoen euro aan antitankraketten, luchtdoelraketten, zware machinegeweren, geweren en munitie. De federale regering doet een bijkomende inspanning om Oekraïne militair bij te staan in de oorlog met Rusland. De wapens komen uit stocks van Defensie of zijn door de overheid gekocht bij de Belgische wapenindustrie om ze meteen door te sturen.

Details over de wapens geeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) niet, ‘uit veiligheidsoverwegingen’, maar zij en premier Alexander De Croo (Open VLD) spreken wel stellig tegen dat het zou gaan om ‘afdankertjes’. ‘Wij werken niet met afdankers. Ons leger is goed uitgerust. Natuurlijk wordt er materieel vernieuwd en is het nieuwe materieel beter dan het oude, maar wat we geven is perfect operationeel.’

In totaal zit België nu aan 238 miljoen euro aan militaire hulp, naast 86 miljoen aan humanitaire hulp. ‘Daarmee zitten we op een vergelijkbaar niveau als Frankrijk, Spanje of Italië’, zegt premier De Croo.

Voordien was al beslist om onder meer vrachtwagens en geblindeerde jeeps te leveren, voertuigen die hoe dan ook op korte termijn zouden worden vervangen. Maar ook daar is de regering stellig. ‘Ik wil benadrukken dat deze voertuigen allemaal operationeel zijn, herstellingen hebben ondergaan of nog zullen ondergaan’, zegt minister Dedonder.

F-16’s

Het besef leeft dat de Oekraïne opnieuw met vragen zal komen, maar als de vraag om gevechtsvliegtuigen ooit komt, staat de federale regering op de rem. De F-16’s zijn het meest complexe wapensysteem dat we hebben. ‘Zij zijn niet iets waarvan je zegt: “We zetten ze morgen op een vrachtwagen, we leveren ze en vlieg er maar mee.” Zo werkt het niet, ze maken deel uit van een geheel’, zegt De Croo. We hebben de F-16’s overigens ook nodig om ze in te zetten in de collectieve verdediging van de Navo.

Over de oude Leopard I-tanks en ander zwaar materieel, die België tot 2014 heeft verkocht aan een wapenhandelaar en die in een loods in Doornik zijn opgeslagen, zijn ‘alle pistes nog open’, zegt De Croo. Maar veel hoop wordt er niet op gevestigd. De oude tanks zijn vandaag niet operationeel. Minister Dedonder vindt dat de wapenhandelaars ‘totaal onredelijke prijzen’ vragen voor zijn materieel.

Diamanten

De humanitaire hulp die België geeft, wordt ingezet voor ambulances, geneesmiddelen en medisch materiaal, tenten en generatoren. Daarnaast speelt ons land ook een rol in de bevriezing van Russische activa. Voor 191 miljard transacties zijn geblokkeerd, voor 58 miljard aan activa die zijn gelieerd aan Rusland, zijn bevroren. Er wordt nog bekeken hoe die middelen ooit ingezet kunne worden ingezet voor de heropbouw van Oekraïne.

De handel in diamanten, een delicaat punt voor ons land, is een moeilijker punt. De handel met Rusland is met tachtig procent afgenomen, maar dat wil niet zeggen dat Rusland minder diamanten uitvoert. Het vermoeden is dat ze via en omweg door andere landen toch tot bij ons geraken. ‘Ons land is bezig met een systeem uit te werken dat moet vermijden dat de export van Russische diamanten toch via andere kanalen blijft doorgaan’, zegt De Croo.