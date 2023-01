Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is sinds vrijdagochtend 8.10 uur volledig onderbroken na een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Deerlijk. Er zaten vijftig passagiers op de trein, één persoon raakte lichtgewond. De NMBS zet vervangbussen in.

De aanrijding vond plaats op een spooroverweg in de Pladijsstraat in Deerlijk. Een vrachtwagen wilde er een kortere route nemen naar een bedrijf, maar reed zich vast op de overweg. De Poolse vrachtwagenchauffeur kon zijn vrachtwagen niet tijdig verplaatsen, waardoor de aanrijding met de trein onvermijdelijk was.

Het ongeval veroorzaakte een grote ravage. Er werd ook een hoogspanningskabel geraakt. Het zal nog zeker tot een stuk in de namiddag duren vooraleer de overweg opnieuw vrijgegeven wordt. Op de trein zaten vijftig passagiers, één persoon raakte lichtgewond bij de klap. De truckchauffeur, die een lading metaaldraad vervoerde, kwam met de schrik vrij.

Zesde ongeval

Het is sinds 2000 al het zesde incident op die locatie aan de overweg in de Pladijsstraat: drie met vrachtwagens (2014, 2019 en 2023) en drie met auto’s (2000, 2003 en 2022).

‘De overweg wordt regelmatig gecontroleerd, ook door de FOD Mobiliteit, en is volledig in orde’, zegt Frédéric Petit van Infrabel. ‘Er werd ook signalisatie geplaatst (verkeerslicht op overwegpaal) omwille van de nabijheid van het bedrijf. Maar blijkbaar wil een aantal weggebruikers van geen wijken weten. Ook bij dit ongeval wou de Poolse vrachtwagen de regels omzeilen door meteen rechts na de overweg het bedrijf Bruvatex op te draaien. Hij manoeuvreerde zich vast. De trein die kwam aangereden heeft nog meermaals getoeterd, maar de vrachtwagen raakte niet op tijd weg.’

Hulpdiensten verwittigen

Infrabel doet nogmaals een oproep aan alle bestuurders om steeds voorzichtig te rijden in de buurt van een overweg en er altijd de verkeersregels te respecteren, zeker in deze concrete situatie.

Frédéric Petit benadrukt nog eens dat mensen die vast komen te zitten op een overweg, zo snel mogelijk de overweg moeten verlaten én de hulpdiensten moeten verwittigen. De info die je nodig hebt over de locatie staat standaard op een sticker op de palen aan de overweg. ‘Dat is belangrijk, want op die manier kan het treinverkeer stilgelegd worden en dat is hier duidelijk niet gebeurd, met de ravage tot gevolg.’

Infrabel zal ook contact opnemen met het bedrijf en met de gemeente om te zien of er nog bijkomende maatregelen kunnen worden genomen.