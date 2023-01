AI-blog | ChatGPT heeft intussen een MBA én een rechtendiploma op zak

Hoe wij omgaan met informatie op het internet, is helemaal aan het veranderen. En onze job ziet er straks ook heel anders uit. En dat allemaal door ChatGPT en andere vormen van generatieve artificiële intelligentie, zoals Dall-E of Stable Diffusion. In deze blog volgen we de pijlsnelle opmars­ van deze technologie en de impact ervan op ons leven.

27 januari 2023

ChatGPT heeft intussen een MBA én een rechtendiploma op zak

Eerder deze week hoorden we dat ChatGPT een examen Rechten van de Universiteit van Minnesota met behoorlijk succes had afgelegd. Intussen blijft de slimme chatbot van OpenAI de diploma’s binnenrijven.

Aan de Universiteit van Pennsylvania hebben ze inmiddels ook hun examenvragen voorgelegd aan ChatGPT, dit keer voor een cursus business management. En terwijl de chatbot zijn examens rechten afsloot met een ‘C+’ score, haalde het dit keer een hogere ‘B tot B-’. volgens een professor van de Wharton School of Business aan de Universiteit van Pennsylvania, deed ChatGPT het uitermate goed in het beantwoorden van vragen over operationeel beheer en procesanalyse, maar maakte het verbazend domme rekenfouten.

26 januari 2023

Europese wet is niet klaar voor ChatGPT

Het Europees Parlement legt de laatste hand aan de AI Act, die Europeanen moet toelaten om veilig artificiële intelligentie te ontwikkelen en te gebruiken. Maar de tekst houdt geen rekening met het opduiken van ChatGPT. Al kan dat misschien nog worden rechtgetrokken.

21 januari 2023

Iedereen praat erover, maar wat kunt u nu precies doen met ChatGPT? Acht tips

ChatGPT is een ­online dienst van OpenAI, die op dit ­moment gratis wordt aangeboden en aangekondigd wordt als een geduchte concurrent voor Google. Maar wat kunt u ermee doen? Wij laten zien hoe ChatGPT u vandaag al kan helpen.

21 januari 2023

AI-kenner Laurent Sorber: ‘Verschilt wat wij doen zo veel van wat ChatGPT doet? Misschien niet’

Minder dan twee maanden geleden werd ChatGPT op de wereld losgelaten. Volgens kenner Laurent Sorber beleeft AI daarmee haar ‘iPhone-moment’. ‘De eerste keer dat ik het gebruikte, was ik verbluft.’

19 januari 2023

Kenianen trainden ChatGPT voor hongerloon

ChatGPT beantwoordt uw vragen, schrijft uw verhandelingen en ontwerpt uw marketingplan. Maar om dit geavanceerde AI-systeem gebruiksklaar te krijgen, werden laagbetaalde Afrikaanse werknemers ingeschakeld, achterhaalde Time.

ChatGPT is een AI-systeem gebouwd door OpenAI. Het is gebaseerd op een eerder systeem, GPT-3, dat in de zomer van 2020 werd uitgebracht. GPT-3 kon ook al verbazend coherente teksten schrijven, en gedichten en stukken programmacode. Maar het kampte met een groot probleem. GPT-3 was getraind door het te ‘voeden’ met een massale hoeveelheid tekst (45 terabytes) die van het internet werd gehaald. Bij dat trainingsmateriaal zat ook heel wat twijfelachtige inhoud. Als gevolg daarvan kon GPT-3 soms onverhoeds racistische of seksistische ideeën spuien.

ChatGPT heeft dat probleem veel minder. En dat komt vooral omdat OpenAI het systeem heeft getraind door de antwoorden die het genereert, te laten beoordelen door mensen. Zo ‘leerde’ het systeem welke antwoorden wenselijk zijn en welke niet. Dat OpenAI op die manier te werk was gegaan, is geen geheim. Maar wat OpenAI er niet bij had verteld, is hoe het dat precies aanpakte en wie het daarvoor had ingehuurd.

1,32 dollar per uur

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Time werd een belangrijk deel van het werk gedaan door Sama, een bedrijf uit San Francisco. Dat bedrijf zou vanaf november 2021 mensen in Kenia hebben ingezet om tienduizenden tekstfragmenten te beoordelen. Daar zaten fragmenten bij met beschrijvingen van moord, marteling, zelfdoding en kindermisbruik. De Kenianen kregen volgens Time tussen de 1,32 en de 2 dollar per uur.

Dat geavanceerde AI-systemen voor een flink stuk steunen op repetitief werk door laagbetaalde arbeiders, is geen nieuw fenomeen. De Australische onderzoekster Kate Crawford schreef er in 2021, in haar boek Atlas of AI, al uitgebreid over. Ze beschrijft de rol van zogenoemde ‘clickworkers’: laagbetaalde arbeidskrachten die, via systemen als Mechanical Turk, met elkaar concurreren om repetitieve computertaken zo snel en goed mogelijk uit te voeren.

Die clickworkers spelen al jaren een belangrijke rol in het trainen van AI-systemen, bijvoorbeeld door het labelen van het trainingsmateriaal. Een AI-systeem leert bijvoorbeeld een kat van een hond onderscheiden door te worden gevoed met duizenden foto’s van katten en honden. Clickworkers hebben dan vaak die foto’s eerst van het juiste etiket voorzien.

14 januari 2023

We leven in een nieuw tijdperk, dat van ‘generatieve AI’

Dall-E doet illustrators huiveren, ChatGPT leerkrachten en journalisten. Tech-watchers hebben de mond vol van ‘generatieve artificiële intelligentie’, zoals de nog vrij nieuwe term luidt. Maar wat is dat eigenlijk, waar komt het plots vandaan en hoe zal het ons leven veranderen?

14 januari 2023

Binnenkort zoekt u op een totaal andere manier informatie op het internet

Het internet staat op het punt om ingrijpend te veranderen. De basismechanismen gaan op de schop. Wat komt er in de plaats? Tja, daar hebben­ we nog niet zo’n goed zicht op. Een heel belangrijke (maar niet de enige) factor is de pijlsnelle opmars­ van generatieve AI, de verzamelnaam voor tekst­generatoren als ChatGPT en beeldgeneratoren als Dall-E. Ik schreef het onlangs al: de doorbraak van generatieve AI is een sleutelmoment zoals we dat één of hooguit twee keer per decennium meemaken.

Eén ding dat duidelijk totaal zal veranderen, is hoe we informatie zoeken en vinden op het internet. ChatGPT is daarvoor simpelweg beter dan Google. Stel een vraag aan Google, en je krijgt een lijst met internetadressen waar tekst staat die misschien het antwoord op die vraag bevat. Stel een vraag aan ChatGPT, en je krijgt een antwoord. Google, het bedrijf dat het internet twintig jaar lang heeft gedomineerd, is dit jaar te pakken. Het bedrijf­ zelf weet het, Microsoft weet het, iedereen weet het.