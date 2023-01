Oekraïne vroeg om uitleg nadat een video was opgedoken waarin Srdjan Djokovic, de vader van de tennisvedette, poseerde naast mannen met pro-Russische vlaggen. ‘Ik zal de wedstrijd van thuis uit volgen’, reageerde de Serviër vrijdag op de kritiek. ‘Het was niet mijn bedoeling om hierin verwikkeld te raken’, zegt hij.

Op sociale media zijn beelden opgedoken van Srdjan Djokovic, de vader van tennisspeler Novak Djokovic, die in het Australische Canberra poseert met Russische fans. Op de beelden zwaait een fan op de trappen van de Rod Laver Arena met een vlag met daarop een afbeelding van Vladimir Poetin. Een andere fan draagt een T-shirt met een grote ‘Z’ als opschrift. De ‘Z’ is in Rusland uitgegroeid tot symbool voor het Russische leger. Na kritiek kondigde de vader van Djokovic aan dat hij de wedstrijd van zijn zoon niet in het stadion zal volgen.

Naar aanleiding van het incident wijst de Australian Open opnieuw op de regels van het tennistoernooi. Die stellen dat Russische en Wit-Russische spelers mogen meedoen in de competitie, maar dat het vertoon van hun vlaggen verboden is. Dat verbod kwam er op vraag van de Oekraïense ambassadeur. Het was diezelfde ambassadeur die in Canberra had gevraagd om de accreditatie van Srdjan Djokovic in te trekken, nadat de foto’s waren opgedoken.

De Australische premier Anthony Albanese had begrip voor dat standpunt. Hij herhaalde dat zijn land achter Oekraïne staat en bekritiseerde de fans die de regels aan hun lars gelapt hadden. ‘Er is hier geen plaats voor steun aan de Russische invasie van Oekraïne’, zei hij, al ging hij wel de vraag of Srdjan Djokovic het land moest verlaten uit de weg.

Australische vloek

De vader van Djokovic reageerde dat hij allerminst de bedoeling had om de wedstrijd te verstoren of krantenkoppen te halen. ‘Ik ben hier alleen om mijn zoon te steunen’, zei hij in een e-mail, zo meldt Reuters. ‘Om de halve finale vanavond niet te verstoren, heb ik ervoor gekozen om de wedstrijd van thuis uit te volgen.’ Hij zei ook dat zijn familie maar al te bekend is met oorlog en dat hij hoopt dat er snel weer vrede heerst. Een expliciete steunverklaring aan Oekraïne staat niet in zijn bericht.

Novak Djokovic heeft nog niet gereageerd op de controverse waar zijn vader naar eigen zeggen ‘per ongeluk’ in verwikkeld is geraakt. Vorig jaar maakte de tenniskampioen al een slechte beurt voor de Australische autoriteiten toen hij wilde deelnemen aan de Australian Open zonder zich te laten vaccineren, zoals de wet hem voorschreef. Djokovic delfde toen uiteindelijk het onderspit voor de rechtbank en moest het land verlaten. Aanvankelijk mocht hij het land drie jaar lang niet meer binnen.