Peter Sagan trekt er na dit seizoen de stekker uit

Peter Sagan (33) is aan zijn laatste seizoen als profrenner bezig. De drievoudige wereldkampioen kondigde uitgerekend op zijn verjaardagsfeestje in San Juan zijn afscheid aan. Dit jaar stort hij zich nog vol op de weg met TotalEnergies, daarna wordt zijn enige doel de Olympische Spelen in Parijs, maar dan wel op de mountainbike. ‘Ik ben op mijn 9 begonnen met mountainbiken en ik wil nu ook zo afsluiten.’

Wat aangekondigd was als zijn verjaardagsfeestje, mondde uit in een afscheidsfeestje. Peter Sagan verzamelde gisteren in San Juan de pers en zijn vrienden uit het wielermilieu. Zijn trouwe partners zoals onder meer Daniel Oss, Macej Bodnar en perschef Uboldi zaten aan zijn zijde toen hij zijn afscheid aankondigde. In zijn typische stijl. ‘Jullie kunnen het al een beetje raden, zeker omdat heel mijn entourage erbij is, ik wil graag zeggen dat het moment gekomen is. Ik heb beslist dat dit seizoen mijn laatste jaar in de World Tour wordt, maar jullie raken niet zomaar van me af. Ik stap nog niet helemaal uit het wielrennen. Ik wil me voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024, maar dan op de mountainbike. Als voorbereiding zal ik af en toe nog wel eens op de weg koersen, maar niet langer in de World Tour.’

Foto: EPA-EFE

Cirkel rond maken met mountainbike

Sagan is net aan zijn 14de jaar als prof begonnen en in de 13 voorgaande fietste hij bij achtereenvolgens Liquigas, Cannondale, Tinkoff, Bora-hansgrohe en TotalEnergies een indrukwekkend palmares bij elkaar. Zo won hij 12 ritten in de Tour en is hij recordhouder met 7 puntentruien. In het klassieke voorjaar wist hij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem te winnen, maar bovenal zal hij herinnerd worden voor zijn drie wereldtitels op rij: in 2015 in Richmond, in 2016 in Qatar en in 2017 in Bergen.

‘Toen ik 20 was, zei ik al dat ik op mijn dertigste zou stoppen. Vandaag ben ik er 33 geworden en ik zit nog steeds op mijn fiets. Ik wil nog plezier maken en daarom keer ik terug naar het mountainbiken. Daar ben ik mee begonnen en nu wil ik er ook mee eindigen. Het zou mooi zijn om mijn carrière op de Olympische Spelen in Parijs af te sluiten. Het is niet zozeer de bedoeling om een medaille te pakken. Dat is niet zo eenvoudig, want ik heb het al eens geprobeerd in Rio. Ik leg mezelf geen druk op, ik wil me vooral amuseren.’De belangrijkste beweegreden voor zijn afscheid is misschien wel zijn zoon Marlon, met wie de Slovaak meer tijd wil doorbrengen. ‘Ik zie hem heel weinig. Ik ben nu vaak voor maanden weg om dan enkele dagen weer naar huis te keren en weer voor maanden te vertrekken. Ik kan nooit echt bij hem zijn en het is belangrijk voor mij om zo veel mogelijk tijd met hem door te brengen. Straks wil ik het leven vanuit een andere hoek gaan bekijken, niet langer alleen als wielrenner.’

Nog een keer Tour en de Ronde?

Hoe het laatste jaar van Sagan eruit zal zien, daar doet hij nog geen voorspellingen over. ‘Ik zou graag nog naar de Tour gaan omdat ik daar veel mooie momenten beleefd heb, maar het is moeilijk om daar nu veel over te zeggen. Het belangrijkste is in vorm raken. Of ik nog één keer de Ronde van Vlaanderen ga rijden? We zullen zien. Ik ga mijn best doen, maar in het wielrennen kan je niets voorspellen. Ik hoop in elk geval nog één mooie World Tour-overwinning te boeken. Daar zou ik heel blij mee zijn, maar het gaat me niet op andere ideeën brengen. Ik stap er na dit seizoen sowieso uit.’