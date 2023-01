Stadhuis en gerechtsgebouw in Mechelen bekogeld met molotovcocktails

In Mechelen hebben onbekenden donderdagavond het gerechtsgebouw en het Huis van de Mechelaar (waar de stedelijke loketten zich bevinden) beschadigd met vermoedelijk een soort molotovcocktail. Dat zegt het Antwerpse parket.

De schade bleef beperkt.

Aan het Huis van de Mechelaar werd omstreeks 19.45 een raam van de inkomhal ingegooid, aan het gerechtsgebouw werd even later een projectiel over een muurtje tot op een dak gegooid. Op dat dak begon een kabel van het afzuigsysteem van het gebouw te smeulen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden allicht erger voorkomen.

De lokale politie van de zone Rivierenland is een onderzoek gestart naar de daders. Het gerechtelijk labo is ook ter plaatse geroepen voor sporenonderzoek.