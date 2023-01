Gaviria slaat dubbelslag met eerste zege sinds begin 2022

De Colombiaan Fernando Gaviria (Movistar Team) zorgde woensdag voor een dubbelslag in de lastige vierde etappe van de Argentijnse Ronde van San Juan: met zijn eerste zege sinds februari 2022 neemt Gaviria de leidersplaats over van de Ier Sam Bennett. Yves Lampaert finishte als vierde.

Overleven de sprinters of niet? Het was de hamvraag voor de vierde etappe in San Juan. In de eerste helft van de 196 kilometer lange tocht moest het peloton klimmen tot boven de 2200 meter boven zeeniveau. Dat bleek voor de sprintwinnaars van de eerste twee dagen te zwaar: terwijl Egan Bernal voorin de benen strekte en in de aanval ging, kwamen achterin het peloton leider Sam Bennett en Europees kampioen Fabio Jakobsen in de problemen.

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan en de Colombiaan Fernando Gaviria hadden de schifting wél overleefd, en hun ploegmaats zorgden er in het vlakkere tweede gedeelte naar aankomstplaats Barreal voor dat de achtervolgende groepen niet meer konden komen aansluiten en dat aanvallers hun plannen beter konden opbergen. Bernal en alle andere vluchters waren op dat moment al ingerekend.

In de slotkilometer kwam er opnieuw chaos: terwijl werelduurrecordhouder Filippo Ganna de sprinters probeerde te verrassen met een late uitval, gingen verschillende renners tegen de grond. De jarige wereldkampioen Remco Evenepoel kon die crash nog net ontwijken. Voorin kwamen de verwachte namen toch nog naar voor in een langgerekte sprint: Gaviria bezorgde zijn nieuwe ploeg Movistar een eerste succes, Sagan strandde op plek twee, voor Ganna en Yves Lampaert.

Donderdag krijgt het peloton van de Ronde van San Juan een rustdag, al maakt Evenepoel daar een trainingsdag van, met het oog op wat later dit seizoen nog komt. Vrijdag volgt de koninginnenrit met finish op meer dan 2600 meter hoogte, bovenop de Alto del Colorado.