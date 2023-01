Franse multinational lust waterstofwet niet

De Franse multinational Air Liquide vindt dat de wet neerkomt op een nationalisering van zijn netwerk.

De Kamercommissie Energie keurde de waterstofwet dinsdag al in eerste lezing goed. De wet voert een reglementering in voor het vervoer van waterstof per pijpleiding. Tegen het einde van het jaar moet een netbeheerder worden aangewezen die verantwoordelijk wordt voor de vrije toegang tot het vervoersnet en voor het garanderen van de kwaliteit van de waterstof.

Maar dinsdag vroeg de N-VA een tweede lezing van de wet, na een kritische brief van gasleverancier Air Liquide, die in de voorbije decennia een uitgebreid netwerk van waterstofpijpleidingen in België heeft aangelegd. Nu protesteert Air Liquide ook publiekelijk.

Netwerk is geen ruggengraat

In een statement dat donderdagavond werd verspreid, klaagt Air Liquide dat de waterstofwet neerkomt op ‘een toe-eigening van particuliere activa door een publieke exploitant, zonder voldoende inzicht in wat ons huidige regionale netwerk inhoudt’. Een soort nationalisering dus.

Het bedrijf wijst erop dat de pijpleidingen maar een beperkte capaciteit hebben, waar bovendien langetermijncontracten voor zijn afgesloten met industriële klanten in België, Frankrijk en Nederland. Het netwerk kan dus niet dienen als ‘ruggengraat voor energievoorziening over de hele wereld’. Voor Air Liquide doet het wetsvoorstel ‘vragen rijzen over de toekomstige efficiëntie en betrouwbaarheid van het beheer’.

Overleggen en wijzigen

Daarnaast wijst Air Liquide op opmerkingen van de Raad van State, die ervoor had gewaarschuwd dat de bevoegdheid van de federale overheid beperkt is tot waterstofvervoer op grote schaal. Het bedrijf dringt erop aan om het wetsvoorstel te wijzigen en wil daarover overleggen. ‘In een tijd waarin enorme particuliere investeringen nodig zijn om de nationale en Europese plannen voor de ontwikkeling van waterstof infrastructuur te ondersteunen, kunnen dergelijke geïsoleerde lokale initiatieven de betrokkenheid van industriële en financiële spelers belemmeren.’