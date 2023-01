Asteroïde scheert vannacht ‘vlak’ langs de aarde

In de nacht van donderdag op vrijdag zal een hemellichaam, ongeveer de grootte van een bestelwagen, ‘dicht’ langs de aarde passeren. Maar redenen tot ongerustheid zijn er absoluut niet.

Het was een amateurastronoom die de asteroïde, met de naam ‘2023 BU’, voor het eerst opmerkte. Rond 1.27 uur Belgische tijd komt het hemellichaam op zijn dichtste punt bij het aardoppervlak: ongeveer 3.600 kilometer verwijderd van het zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Rakelings naar de normen van de Melkweg. Want dat is ongeveer een honderdste van de afstand naar de maan.

Gevaarlijk is de asteroïde niet, meldt de Nasa. De diameter meet slechts 3,5 tot 8,5 meter. Eens in onze atmosfeer, zou die grotendeels opbranden. Veel meer dan een mini-regen aan brokstukken zou het dus niet betekenen.

Dit neemt niet weg dat het gaat om een van de dichtste benaderingen van de Aarde die ooit werd geregistreerd, aldus Nasa. De asteroïde zal zo dicht langs onze blauwe planeet scheren dat de zwaartekracht van de Aarde zijn baan om de zon zou veranderen.

27.000 in de buurt

Wetenschappers hebben in de buurt van de Aarde zo’n 27.000 asteroïden geïdentificeerd, waarvan ongeveer 10.000 met een diameter van ruim 140 meter. Er is er geen enkele bekend die in de nabije toekomst rechtstreeks op onze planeet zou afstevenen.

BBC lijstte de kansen zelfs even op. Dat onze planeet zou geraakt worden door een asteroïde met een diameter van 25 meter, gebeurt eens in de honderd jaar. Voor exemplaren van 140 meter wordt dat meteen 20.000 jaar. De grote joekels zijn helemaal uniek. Een asteroïde met een doorsnee van een kilometer, zou pas een keer in 500.000 jaar op de aarde afstevenen. Bij 10 kilometer doorsnede gaat het om 100 tot 200 miljoen jaar. In dat laatste geval zouden er wel ‘massa-uitroeiingen’ plaatsvinden, zoals bij de dinosaurussen het geval was.

Maar zelfs in die meest uitzonderlijke gevallen, is er hoop. Afgelopen oktober slaagde NASA er voor het eerst in de bewegingsrichting van een asteroïde te veranderen door een sonde te laten inslaan. Aan de basis van dat experiment lag de vraag hoe onze Aarde kan worden beschermd tegen aanstormende hemellichamen.