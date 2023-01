Loena Hendrickx tweede na korte kür

Op het EK kunstschaatsen in het Finse Espoo staat Loena Hendrickx (23) op de tweede plaats na afloop van de korte kür. Een tweede Belg, Nina Pinzarrone, werd zesde.

Na een val tijdens de korte kür kwam Hendrickx donderdag uit op 67,85 punten. Alleen de Georgische Anastasiia Gubanova deed beter met 69,81 punten. Hendrickx verscheen als op twee na laatste op het ijs. De vicewereldkampioene geldt als topfavoriete.

De vrije kür staat zaterdag vanaf 12.00 uur Belgische tijd op het programma. Met Nina Pinzarrone wist zich nog een Belgische te plaatsen voor het tweede luik, voorbehouden aan de beste 24. De 16-jarige Brusselse werd in de korte kür knap zesde met 61,35 punten.

Op het vorige EK in Tallinn werd Hendrickx vierde. De top drie in Estland bestond uit de Russische meisjes Kamila Valieva, Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova. Zij worden vanwege de inval van Rusland in Oekraïne geweerd op internationale competities. Op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking, waar Rusland wel nog mocht deelnemen, werd Hendrickx achtste.