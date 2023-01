Hoe ingeburgerd bankkaart en betaalapps ook mogen zijn, nog steeds blijft een harde kern winkeliers zweren bij cash. Zelfs nu de wet hen verplicht elektronische betalingen te aanvaarden. ‘Willen we echt dat alles digitaal wordt?’

Tussen de raclettekaas, gruyère en brie hangt in de Schaarbeekse kaaswinkel ‘The place to cheese’ ook een geplastificeerd uithangbord, met erop een lange som. Eronder in vette letters, vrij vertaald: ...