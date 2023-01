Federaal magistraat Eric Bisschop overleden

Eric Bisschop (64), de adjunct-federaal procureur is woensdagavond plots overleden. Bisschop werd onwel na een licht verkeersongeval in het centrum van Brussel en overleed in het ziekenhuis.

Bisschop was sinds 2003 federaal magistraat. Hij was er de voorbije jaren de adjunct van federaal procureur Frédéric Van Leeuw en de chef van de afdeling georganiseerde criminaliteit.

Bisschop begon zijn carrière als advocaat in Leuven, maar voelde zich niet thuis in de advocatuur. Hij maakte al snel de overstap naar het openbaar ministerie. Bisschop was een gedreven civil servant die het bestrijden van de georganiseerde misdaad als zijn roeping zag.

Hij werd de voorbije jaren de motor achter verschillende spraakmakende gerechtelijke onderzoeken. Zo was hij onder andere verantwoordelijk voor het onderzoek ‘Propere Handen’ naar fraude en corruptie in het voetbal. Zonder hem zou de eerste spijtoptant in de Belgische gerechtelijke geschiedenis, Dejan Veljkovic, er niet zijn gekomen. Internationaal werd hij beschouwd als een autoriteit in de bestrijding van matchfixing.

Gevaarlijke drugsbendes

De laatste jaren waren het vooral de grote internationale drugsdossiers die Bisschop bezig hielden. Zo was het zijn afdeling bij het federaal parket die de grote operatie SKY ECC mee coördineerde. Bisschop werd hij recent in Servië gedecoreerd voor de hulp die ons land door de kraak van SKY ECC aan Servië had geboden om een aantal grote extreem gevaarlijke drugsbendes op te rollen.

Eric Bisschop had een flamboyante persoonlijkheid. Hij had een onnavolgbaar talent om mensen samen te brengen. Veel contacten die ons land op gerechtelijk vlak had met Oost-Europese landen verliepen officieus langs Eric Bisschop, die een enorm netwerk had opgebouwd doorheen de jaren. Maar ook de contacten die het federaal parket had met verschillende lokale parketten verliepen vaak via Bisschop, die als geen andere conflicten tussen persoonlijkheden kon ontmijnen.

‘Voor velen was Eric niet enkel een collega, of een magistraat maar ook een vriend’, meldde het federale parket in een reactie.