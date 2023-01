Bedenker Rick & Morty ontslagen na huiselijk geweld

De populaire Netflix-animatieserie Rick & Morty moet op zoek naar nieuwe stemmen. Bedenker en stemacteur Justin Roiland is ontslagen na klachten over geweld.

Justin Roiland, de bedenker van animatieserie Rick & Morty, ligt buiten. De man is op straat gezet door Adult Swim, dat de serie produceert. Rick & Morty is te zien op Netflix. De serie, een komische animatiereeks voor volwassenen, is bijzonder populair.

Eerder deze maand raakte bekend dat er tegen Roiland een aanklacht loopt wegens huiselijk geweld. Het gaat om feiten die dateren van 2020. De klacht werd volgens de Amerikaanse zender NBCingediend door een vrouw die toen met hem een relatie had. Hij wordt beschuldigd van ‘huiselijk geweld met lichamelijk letsel’, en ‘opsluiting door middel van bedreiging, geweld, fraude en bedrog’.

Een week geleden verscheen Roiland in de rechtbank voor hoorzitting die aan een mogelijke rechtszaak voorafgaat. Roiland beweert dat hij onschuldig is, en zijn advocaat zegt te verwachten dat de zaak zal worden geseponeerd.

De stem van zowel Rick als Morty

Maar zijn werkgevers nemen nu al actie en zetten Roiland aan de deur. ‘Adult Swim heeft de samenwerking met Justin Roiland beëindigd’, deelde het mee op Twitter. ‘Rick & Morty gaan verder, de getalenteerde ploeg werkt hard aan seizoen zeven.’ Dan Harmon, die Rick & Morty samen met Roiland bedacht, blijft wel op post.

Voor de reeks brengt de exit van Roiland wel hoofdbrekens met zich mee. De man was niet alleen de bedenker van de serie, hij was ook de stemacteur van de protagonisten Rick en Morty. Personages van wie de stemmen bovendien erg herkenbaar zijn. Voor die stemmen moeten dus nieuwe stemacteurs gezocht worden. Fans van de serie zetten intussen al video’s online van hun spontane ‘auditie’ om Roilands plaats in te nemen.

Shootergame

Roiland maakte niet enkel Rick & Morty, hij was ook actief in de wereld van videogames. Zes jaar geleden richtte hij de gamestudio Squanch Games op. Het spel High on Life kwam eind vorig jaar op de markt. Al waren de recensies niet unaniem lovend, het werd toch een bescheiden hit. Het was een van de topgames in de online gamewinkel Steam, en een tijdje het populairste spel op Microsofts game-abonnement Game Pass.

High on Life is een komisch shootergame. Essentieel onderdeel van het spel is dat de wapens continu tegen de speler spreken, en grappige commentaar op het spel geven. Ook de stemmen van die wapens zijn ingesproken door Roiland – en klinken daardoor heel erg als de stemmen van Rick & Morty.

Maar ook Squanch Games heeft nu laten weten dat de oprichter er door de aanklachten persona non grata is geworden. ‘Wij aanvaardden het ontslag van Justin Roiland’, stelde de studio. ‘Ons gepassioneerde team blijft games maken waar onze fans van houden, en we blijven High on Life ondersteunen en verbeteren.’