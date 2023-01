In de Kamer wordt zo dadelijk het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) besproken. U kunt het hier live volgen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is klaar met de hervorming van de energiefactuur. De btw op elektriciteit en aardgas wordt permanent op 6 procent gebracht. In ruil komt er een verhoging van de accijnzen. Volgens de berekening van de minister zou de factuur van een gemiddeld gezin dit jaar bij een btw die opnieuw naar 21 procent zou zijn gegaan, stijgen met 512,58 euro. De huidige hervorming mildert dat met 335,80 euro. De kost voor de overheid van de hervorming bedraagt 761,7 miljoen euro.

Het dossier leidde tot hoogspanning vorig jaar binnen de federale regering. Toenmalig staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker had in de begrotingsberekeningen de eventuele opbrengsten van de accijnsverhoging voor gas en elektriciteit niet meegenomen en schreef daarvoor een kostprijs van 1,3 miljard euro in. De Bleeker moest daarvoor uiteindelijk een stap opzij zetten. Premier Alexander De Croo zei daarop dat de hele operatie uiteindelijk budgetneutraal moest uitkomen.