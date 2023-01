‘Het zijn toevallig allemaal mannen bij de Vreg’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Mannen

‘Ik heb veel gesprekken gehad met die mannen’, vertelde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) woensdagavond in het tv-programma De ideale wereld. ‘Het zijn toevallig allemaal mannen daar bij de regulator.’ En toen presentatrice Ella Leyers vroeg wat ze bedoelde, voegde Demir er nog aan toe: ‘Misschien weten zij niet hoe het eraan toegaat als je thuiskomt.’

De uitspraken doen hier en daar toch een wenkbrauw omhoog gaan, niet het minst bij de negentien mannen en achttien vrouwen die op de Vreg-website staan vermeld als personeelslid. De drie mannen en twee vrouwen van de raad van bestuur kijken allicht ook eens bedenkelijk.

Niet te vermijden (1)

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) realiseert zich dat de volgende Brusselse regering er weleens een zou kunnen zijn waarin de PS met de N-VA regeert. ‘De N-VA zou weleens mathematisch niet te vermijden kunnen zijn’, zegt hij in een interview met La Libre Belgique. ‘We zullen dan niet anders kunnen dan regeren met de N-VA. We gaan onze instellingen toch niet laten blokkeren?’

Niet te vermijden (2)

Vervoort laat er weinig twijfel over bestaan dat een scenario met de N-VA in de Brusselse regering niet zijn voorkeur heeft. ‘Voor de PS is de N-VA een partij die duidelijk vijandig staat tegenover de autonomie van Brussel’, zegt hij. ‘Maar de situatie kan ontstaan (waarin de N-VA niet te vermijden is, red.). Dan moeten we bewijzen dat onze instellingen robuust genoeg zijn om hiermee om te gaan.’

Logisch

In Voeren zal gemeenteraadsvoorzitter Rik Tomsin donderdagavond de gemeenteraad niet voorzitten. Hij heeft zijn mandaat teruggegeven aan zijn vroegere partij Voerbelangen, meldt Radio 2. Voerbelangen had daarom gevraagd, omdat Tomsin samen met enkele andere Voerenaars plannen heeft om met een nieuwe tweetalige lijst op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. ‘Logisch’, vindt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen) de beslissing.