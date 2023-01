Paus Franciscus zegt dat homoseksualiteit geen misdrijf is

Op de vooravond van een bezoek aan Afrika roept de paus bisschoppen op om komaf te maken met gedateerde wetten tegen homoseksualiteit. Het is de eerste keer dat een paus zulke uitspraken doet.

In een interview met de Amerikaanse nieuwsservice Associated Press bekritiseerde paus Franciscus wetten die homoseksualiteit criminaliseren. Daarin zei hij dat ‘God van zijn kinderen houdt zoals ze zijn’ en riep hij bisschoppen op om lgbti-mensen te verwelkomen in de Kerk. Dat zei hij op de vooravond van een reis naar Afrika, waar hij onder meer Congo zal bezoeken.

‘Homoseksueel zijn, is geen misdrijf’, zei hij. In sommige delen van de wereld ondersteunen katholieke leiders nog steeds wetten die de lgbti-gemeenschap discrimineren of de geaardheid criminaliseren, erkende hij. Zelf omschreef hij de geaardheid tijdens het interview als ‘een zonde’. Maar hij schreef die houding toe aan ‘culturele achtergronden’ en zei dat met name bisschoppen een ‘veranderingsproces’ moeten ondergaan en de waardigheid van iedereen moeten onderkennen.

Het is de eerste keer dat een paus zulke uitspraken doet, noteert de nieuwsservice.