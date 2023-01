Meisje (8) krijgt klappen van 21-jarige man in Borgerhout: verdachte mocht na verhoor voorlopig beschikken

Een meisje van acht is woensdag aangevallen door een man op het Vinçotteplein in Borgerhout. De twintiger gaf haar enkele rake klappen, het meisje werd later naar het ziekenhuis gevoerd. De man kampte met een psychose. Hij mocht na verhoor beschikken. ‘Er is nagegaan of hij in aanmerking kwam voor een collocatieprocedure’, zegt het parket.

De feiten deden zich woensdag iets na 16.30 uur voor. Het meisje (8) was aan het spelen op het Vinçotteplein, achter de hoek van waar ze woont. ‘Getuigen zagen hoe een man haar op de grond duwde en in het aangezicht sloeg’, vertelt woordvoerster Kato Belmans van het Antwerps parket.

Het meisje raakte gewond, maar kon nog naar huis lopen. Ze liep mogelijk een hersenschudding op en is thuis opgehaald met een ziekenwagen. Momenteel ligt ze in het ziekenhuis voor verdere verzorging. ‘De ouders hebben slachtofferzorg gekregen’, zegt Belmans nog.

De politie kon de verdachte kort na de feiten arresteren. Volgens buurtbewoners is de man gekend in de omgeving van het plein, hij zou met mentale problemen worstelen. ‘De 21-jarige man was op het moment van de feiten wellicht verward en verkeerde mogelijk in een psychose’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De man werd na verhoor voorlopig vrijgelaten. ‘Het parket heeft een dokter gevorderd om de mentale toestand van de man te onderzoeken. Er is nagegaan of hij in aanmerking kwam voor een collocatieprocedure, waarna hij na zijn verhoor voorlopig weer in vrijheid werd gesteld’, bevestigt Belmans. ‘Het parket neemt de feiten zeer ernstig. Er wordt bekeken welke onderzoeksdaden er nog gesteld kunnen worden en welk gevolg hieraan gegeven zal worden.’