Het prille vaderschap dwingt Loyle Carner tegenwoordig om voor zijn zoon een rolmodel te zijn dat hij zelf nooit had. Een moeilijk proces, al bleek tijdens het eerste van twee uitverkochte shows in de Ancienne Belgique dat hij die rol voor 2.000 fans alvast met verve vervult.

Loyle Carner was altijd al een familieman. Voor de albumhoes van debuutalbum Yesterday’s gone koos hij een uitgebreide familiefoto, en op doorbraakalbum Not waving but drowning kreeg moeder Jean alle ...