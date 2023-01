In de Antwerpse wijk Kiel gaat straattherapeut Faissal Ajakaoui in gesprek met de jongeren uit de buurt. ‘Als je begrijpt hoe uitsluitingsmechanismen op elkaar inwerken, kan je niet vanachter een comfortabel bureau wachten tot mensen om hulp komen vragen.’

Als tiener liep Faissal Ajakaoui (24) plompverloren in het onderwijssysteem. Jarenlang was hij ervan overtuigd dat zijn toekomst in de loodgieterij lag. Tot hij als vrijwilliger aan de slag ging bij een ...