Schoolbestuur wist dat zesjarige een pistool bij had en greep toch niet in

Een school in de Amerikaanse staat Virgina waar eerder deze maand een zesjarige op zijn leerkracht schoot, was al drie keer gewaarschuwd.

Het schoolbestuur van Richneck Elementary School in Virginia was tot drie keer toe gewaarschuwd dat de zesjarige jongen een wapen bij zich had en andere leerlingen had bedreigd voor hij zijn leerkracht, Abigail Zwerner, onder vuur nam. Dat laat haar advocaat weten. De 25-jarige vrouw overleefde het incident en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Ze wil de school vervolgen omdat ze niet tijdig actie ondernam met de informatie die haar werd aangereikt.

Zo zou Zwerner al om 11u15 die dag al contact hebben opgenomen met een bestuurder nadat de jongen een medestudent had bedreigd. Later die dag doorzocht een andere lerares zijn rugzak, maar vond daarin geen wapen. Hij had het wellicht in zijn zakken verstopt, liet ze weten aan het bestuur, maar ook daar werd geen gevolg aan gegeven. Om 13u zou nog een andere leerkracht het bestuur waarschuwen voor zijn gedrag - de jongen zou het wapen aan een medeleerling hebben getoond en hem bedreigd hebben - zonder dat het bestuur iets deed. Een uur later schoot hij Zwerner in haar hand en borstkas tijdens de les. Ze was nog in staat om de klas naar buiten te begeleiden, en werd toen met een ambulance afgevoerd. Ze moest twee weken in het ziekenhuis blijven.

De opzichter van de school werd ontslagen. Zijn vergoeding bedroeg twee keer zijn jaarloon, of 502.000 dollar.

Een ouder op een vergadering over het incident maakte de bedenking dat een ontslag het probleem niet zal oplossen. De aanslag op de leerkracht is niet het eerste gewelddadige incident op de school, maar het bestuur zou die signalen negeren omdat ze haar accreditatie niet zou willen verliezen.