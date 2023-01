Gilles De Bilde slaat de bal mis bij interview tijdens Gouden Schoen

Het vrouwenvoetbal is al jarenlang in opmars. Op de Gouden Schoen wordt daarom dan ook al sinds 2016 de beste vrouwelijke voetballer van het afgelopen jaar bekroond. Maar dat niet iedereen het vrouwenvoetbal even nauwgezet volgt, bleek woensdagavond tijdens die prijsuitreiking.

Toen voetbalcommentator Gilles De Bilde kanshebster Sari Kees wilde interviewen, richtte de ex-topvoetballer zich met zijn vraag tot de tafelgenote van de 21-jarige OH Leuven-voetbalster en revelatie bij de Red Flames. Beide dames luisterden duidelijk ietwat ongemakkelijk en lachend naar de vraag. De Bilde heeft het in eerste instantie niet door, en vraagt de vrouw waarom ze ‘ermee lacht’, waarna Kees duidelijk maakte dat zij het wel degelijk was die tussen de lijnen stond.

