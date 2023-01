Zullen we het eens over de liefde hebben? Dat liefde blind maakt, zeggen ze. Maar dat klopt niet, weet Nele Van den Broeck. Het tegendeel is waar. Liefde is niet blind, liefde is de hoogste vorm van creativiteit. In de ogen van wie lief heeft verandert ‘het lief’ van een banaal neuspeuterend zoogdier in een schitterende godheid.