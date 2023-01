Alweer verkeersellende richting Antwerpen: bijna twee uur aanschuiven op E313, ook ongeval op E17

De verkeersellende in en rond Antwerpen blijft maar aanhouden. Er staan al verschillende dagen lange files rond de stad, door de wegenwerken aan het viaduct van Merksem. Daar kwam donderdagochtend ook een ongeval op de E313 in de richting van Antwerpen bij.

Door het ongeval op de E313 richting ter hoogte van Wommelgem was daar rond 7 uur slechts één rijstrook beschikbaar. Dat zorgde ervoor dat er op een bepaald moment bijna twee uur file stond, vanaf Massenhoven. Rond 8 uur werd de rijweg weer vrijgegeven, maar het blijft er uiteraard nog even aanschuiven.

Ook vanop de E34 vanaf Zandhoven is het ook al meer dan een uur filerijden naar Antwerpen. Er vond eveneens een ongeval plaats op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas-Centrum, daar is de parallelweg versperd. Daar blijft de hinder voorlopig wel beperkt.

Hele dag hinder

Sowieso verwacht het Vlaams Verkeerscentrum de hele dag lang drukte in en rond Antwerpen, door de aanhoudende werken aan het viaduct van Merksem, waar de brugvoegen dringend hersteld moesten worden. Het verkeer kan er slechts over twee versmalde rijstroken.

De Liefkenshoektunnel werd donderdagochtend alweer tolvrij gemaakt in de richting van Nederland. Het Verkeerscentrum wijst erop dat de reistijd langs die omleidingsroute op de drukke momenten nog steeds een pak korter is dan langs de Antwerpse ring. Over langere afstand tussen Gent en Hasselt kun je beter voor een omweg langs Brussel kiezen.

De hinder dreigt opnieuw de hele dag aan te houden. ‘Daar hadden we ook al wekenlang voor gewaarschuwd, het gaat nu eenmaal om noodzakelijke werken’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Daar moeten op een gemiddelde werkdag in januari dagelijks zo’n 64.000 voertuigen passeren, het is niet verwonderlijk dat twee smalle strookjes die massa voertuigen niet kunnen slikken.’

De werken zouden ten laatste dinsdagochtend 31 januari om 5 uur afgerond moeten zijn.