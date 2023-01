Trump mag weer op Facebook en Instagram

Na twee jaar gebannen te zijn mag Donald Trump opnieuw op Facebook. Het publiek moet ‘het goede, het slechte en het lelijke’ van politici kunnen zien, luidt het.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is opnieuw welkom op Facebook en Instagram, de platformen van het bedrijf Meta. Dat kondigde het bedrijf aan in een blogpost. Twee jaar geleden werd Trump gebannen na de bestorming van het Amerikaans Congres op 6 januari 2021, omwille van ‘Trumps lof voor mensen die het geweld pleegden’, aldus Nick Clegg, voorzitter voor ‘global affairs’ bij Meta.

De ban gold voor twee jaar, waarna zou worden bekeken of het risicovol zou zijn voor de maatschappij om Trump terug op de platformen te laten. Daarbij keek Meta’s ‘Oversight Board’ naar zijn gedrag bij de voorbije parlementsverkiezingen in 2022, en naar ‘de huidige veiligheidsomstandigheden’, klinkt het. ‘We stellen vast dat het risico voldoende is afgenomen’, verklaart Clegg.

Het goede, slechte, en het lelijke

Volgens Meta was het bannen van Trump ‘een uitzonderlijke situatie’. In normale tijden moet het publiek volgens het bedrijf toegang hebben tot wat een voormalig president zegt, zeker als die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor de volgende presidentsverkiezingen. ‘Het volk moet kunnen horen wat politici te zeggen hebben zodat het geïnformeerde keuzes kan maken aan de stembus’, aldus Clegg. ‘Het gaat om het goede, het slechte, en het lelijke.’

Het bedrijf wijst erop dat voor Trump dezelfde regels op Facebook en Instagram gelden als voor andere mensen. Maar gezien zijn overtredingen in het verleden, zal hij strengere straffen krijgen als hij opnieuw over de schreef gaat. Problematische posts zullen verwijderd worden en hij kan opnieuw gebannen worden voor een periode van een maand tot twee jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Als Trump berichten plaatst die niet lijnrecht tegen de regels ingaan, maar wel problematisch zijn, kan het bereik ervan worden ingeperkt, klinkt het nog. Dan gaat het bijvoorbeeld over samenzweringstheorieën van Q-Anon, of berichten waarin de legitimiteit van de verkiezingen van 2024 in twijfel zou worden getrokken.

Of Trump terugkeert naar Facebook en Instagram is nog niet bekend. Hij had er respectievelijk 34 en 23 miljoen volgers. Volgens CNN heeft het campagneteam van Trump deze maand officieel aan Meta gevraagd om de ban op te heffen, dus het heeft er alle schijn van dat de ex-president er opnieuw zal opduiken.

In november liet Twitter Trump ook al terug op het platform – ook daar was hij verbannen. De nieuwe eigenaar van Twitter, de zelfverklaarde ‘absolutist voor vrije meningsuiting’ Elon Musk, organiseerde er toen een Twitter-poll over. ‘Vox populi, vox dei’, zei hij toen, ofwel ‘de stem van het volk is de stem van god’. Sinds zijn verbanning heeft Trump een eigen sociale mediabedrijf gesticht, ‘Truth Social’.

Kritiek op beslissing

Trump werd van Facebook en Instagram geweerd nadat Trump-aanhangers op 6 januari 2021 het Amerikaanse Congres bestormden. Zij wilden niet aanvaarden dat Trump de verkiezingen had verloren, en trachtten te verhinderen dat Joe Biden door het Congres werd aangeduid als de volgende president. Er vielen 5 doden.

Uit verslagen van de onderzoekscommissie in het Congres bleek dat Trump niets ondernam om het geweld te stoppen. Meer zelfs, hij moedigde het aan en wilde zelfs samen met de relschoppers naar het Congres marcheren.

De beslissing van Meta wordt in sommige hoeken dan ook op kritiek onthaald. Adam Schiff, democratisch parlementslid, twitterde dat Trump ‘een opstand in gang zette’ en dat hij ‘geen spijt’ toonde achteraf. Volgens hem is het ‘gevaarlijk’ om Trump terug op de platformen te laten, ‘waar hij opnieuw kwaad kan aanrichten’. Derrick Johnson, voorzitter van de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), een burgerrechtenbeweging, noemde het ‘een voorbeeld van hoe winsten boven de veiligheid van het volk worden geplaatst.’

Trump incited an insurrection. And tried to stop the peaceful transfer of power.



He’s shown no remorse. No contrition.



Giving him back access to a social media platform to spread his lies and demagoguery is dangerous.@facebook caved, giving him a platform to do more harm. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 25, 2023

Maar niet iedereen is zo negatief. De ACLU (American Civil Liberties Union), een andere burgerrechtenbeweging, noemde het ‘de juiste beslissing’. ‘De grootste sociale mediabedrijven zijn belangrijke spelers als het gaat over ons collectief vermogen ons online te uiten’, stelde directeur Anthony Romero. ‘Ze zouden zelfs eerder een te groot spectrum van politieke booschappen moeten toelaten, zelfs wanneer die kwetsend zijn.’