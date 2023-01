IJzel maakt wegen gevaarlijk glad

Opletten op de weg vanochtend, want aanvriezende neerslag kan de wegen glad maken.

Donderdagochtend is er kans op regen in het centrum en het oosten van het land. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor ijzel en dus gladheid in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

In het westen en later ook het centrum wordt het geleidelijk aan droog met enkele opklaringen. In Zuid-België is het tegen de avond soms mistig, vooral in de hogere gebieden. De maxima schommelen van 0 of ­1 graad in de Hoge Ardennen tot 6 of 7 graden in het centrum en aan zee. Aan zee is de wind tijdelijk nog vrij krachtig.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag is het zwaarbewolkt met vorming van (aanvriezende) mist in de Ardennen. In Hoog­-België kan nog wat lichte sneeuw vallen.

Vrijdag blijft het de hele dag grijs met veel lage wolken. Het ochtendgrijs kan het zicht beperken, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. Soms is ook wat motregen mogelijk in Vlaanderen en wat winterse neerslag in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 0 en 1 graad in de Ardennen en 4 of 5 graden in Vlaanderen.

Zaterdag blijven er veel lage wolken hangen met eerst wat motregen of enkele sneeuwvlokjes. Nadien is het overwegend droog met kans op opklaringen. Zondag blijft het veelal bewolkt met later kans op lichte neerslag. Vaak blijft het evenwel droog.

Maandag is het wisselvallig met enkele buien maar ook opklaringen. In de loop van de namiddag worden de buien winters op de hoogste toppen van de Ardennen. De maxima schommelen rond 6 graden in het centrum. Er staat veel wind uit het noordwesten.