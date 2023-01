Doelman Mignolet en doelvrouw Evrard winnen Gouden Schoen

Doelvrouw Nicky Evrard (Oud-Heverlee Leuven) en doelman Simon Mignolet (Club Brugge) zijn de laureaten van de Gouden Schoen 2022. België is weer een land van ‘doelwachters’.

In het vaderlandse handbal en hockey zijn de doelmannen of -vrouwen sterren, en ook in het voetbal is de ‘doelwachter’ aan een comeback toe. Club Brugge-doelman Simon Mignolet (34) kreeg woensdagavond in Antwerp Expo als eerste doelman sinds Michel Preud’homme in 1989 de Gouden Schoen. Bij de vrouwen was OHL-doelvrouw Nicky Evrard (27) de laureate. Nooit eerder was een keeper genomineerd voor de prijs bij de vrouwen.

Evrard klopte ex-laureate Tessa Wullaert en haar OHL-ploegmaat Sari Kees. Mignolet hield zijn ploegmaat Casper Nielsen en Genk-foerier Mike Trésor af.

Mignolet verzamelde een massa punten in beide stemronden. Voor de zomer leidde hij Club Brugge voorbij Union naar de titel in de play-offs. Na de zomer onderscheidde hij zich met enkele sterke prestaties in Europa en bereikte hij met Club Brugge voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de laatste zestien van de Champions League. Het leidde tot de grootste voorsprong ooit in de geschiedenis van de trofee.

Nicky Evrard zette zichzelf op de kaart tijdens het EK met de Red Flames in Engeland. De Rode Duivels mogen dan een teleurstellend WK in Qatar hebben gespeeld, de Red Flames tekenden in 2022 voor hun beste toernooi ooit en bereikten de kwartfinales. Na afloop werd de 27-jarige Evrard verkozen tot doelvrouw van het toernooi.

Voor de zomer speelde Evrard voor AA Gent, na het EK kwam ze uit voor OHL. Een buitenlandse transfer had ook gekund, maar ze had zich al voor het toernooi aan de Leuvense club gebonden. Daar staat ze op dit ogenblik mee aan de leiding van de Super League. Ze slikte slechts zes goals in vijftien wedstrijden.

Club Brugge mag dan met de hoofdprijs aan de haal zijn gegaan, competitieleider Racing Genk was de grote slokop van de nevenprijzen. Wouter Vrancken werd gekozen tot Trainer van het Jaar, voor Felice Mazzu (Union en Anderlecht) en Karel Geraerts (Union). Middenvelder Bilal El Khannouss (18) werd belofte van het jaar met één punt voorsprong op Charles De Ketelaere (21), die in de zomer van 2022 vertrok naar AC Milan. Matisse Samoise (AA Gent) werd op afstand derde, voor het Anderlecht-duo Joshua Zirkzee en Zeno Debast.

Verrassend geen Courtois

Alleen voor de beste Belg in het buitenland ging de prijs verrassend niet naar een doelman. Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne won de prijs voor Beste Belg in het Buitenland, voor Real Madrid-doelman Thibaut Courtois. Dat is verrassend, omdat Courtois met een vijfsterrenprestatie zijn team naar winst in de Champions League had geleid. Leandro Trossard, recentelijk verhuisd van Brighton naar Arsenal, finishte als derde.

De top 10 bij de mannen:

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 684 punten

2. Casper Nielsen (Union/Club Brugge) 233

3. Mike Trésor (KRC Genk) 163

4. Teddy Teuma (Union) 127

5. Deniz Undav (Union) 112

6. Tarik Tissoudali (AA Gent) 110

7. Paul Onuachu (KRC Genk) 106

8. Bryan Heynen (KRC Genk) 91

9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63

10. Hans Vanaken (Club Brugge) 39

De top 10 bij de vrouwen:

1. Nicky Evrard (AA Gent/OHL) 331 punten

2. Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) 244

3. Sari Kees (OHL) 179

4. Janice Cayman (Olympique Lyon) 134

5. Julie Biesmans (PSV) 115

6. Justine Vanhaevermaet (Reading) 82

7. Laura De Neve (Anderlecht) 65

8. Tine De Caigny (Hoffenheim) 60

9. Hannah Eurlings (OHL) 53

10. Jill Janssens (OHL) 42