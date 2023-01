Oud-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck heeft toegegeven dat er fraude is gepleegd bij de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke. Het parket vraagt voor elf mensen en drie vennootschappen de doorverwijzing naar de rechtbank.

‘Je neemt een club met zo’n grandeur over, voor zoveel geld, dan wil je dat alles normaal verloopt. Dat nu blijkt dat dit niet het geval is, valt me zwaar.’ Zo reageerde Marc Coucke, de hoofdaandeelhouder ...