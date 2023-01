Fuse mag opnieuw twee dagen per week open

Als de Brusselse nachtclub binnen dit en twee jaar verhuist, mag de Fuse nu al twee dagen per week opnieuw opengaan.

Leefmilieu Brussel is woensdag tot een nieuwe beslissing gekomen rond de overlast van discotheek Fuse. De technotempel mag opnieuw twee dagen per week open als nachtclub tot in de vroege uurtjes. Dat meldt de gewestelijke instantie aan Belga. Een belangrijke voorwaarde is wel dat Fuse binnen ten laatste twee jaar verhuist, of dat het de akoestische problemen in die tijd volledig oplost.

Een tweetal weken geleden liet Fuse zelf via haar sociale media onverwacht weten dat het een technische sluiting doorvoerde. Na een klacht van een buur had Leefmilieu Brussel beslist dat het enkel tot 02.00 uur ’s nachts mocht open blijven en de geluidsnorm van 95 decibel niet mocht overschrijden. Die beslissing wordt nu aangepast, doordat Fuse nieuwe elementen naar voren heeft gebracht. Zo is mogelijk een verhuizing in de maak.

‘Nadat Fuse had voorgesteld om binnen twee jaar te verhuizen, herziet Leefmilieu Brussel de voorwaarden die aan de Brusselse nachtclub zijn opgelegd’, meldt Leefmilieu Brussel.

Concreet krijgt Fuse nu in de komende twee jaar de kans om isolerende werken uit te voeren en de overlast te beperken, anders moet het verhuizen. De nieuwe voorwaarden van Leefmilieu Brussel laten hogere geluidsnormen toe op bepaalde tijdstippen. Zo mag er enkel luide muziek gespeeld worden op de gelijkvloers en de eerste verdieping. De vergunning laat geen lawaai toe op de tweede verdieping. Fuse mag bovendien slechts twee dagen per week pen, met een maximum van 90 evenementen per jaar en dat van 23 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends.

Meteen na het nieuws van de sluiting van de Fuse twee weken geleden startte de Brussels By Night Federation een onlinepetitie onder de naam ‘Save The Fuse’. Die verzamelde tienduizenden handtekeningen.

Met de nieuwe beslissing hoopt Leefmilieu Brussel een goed evenwicht te vinden tussen het economische en culturele karakter van Fuse en het welzijn van de omwonenden. ‘Het doel was niet om de inrichting te sluiten, maar om het geluidsniveau voor de omwonenden te verminderen’, stelt Leefmilieu Brussel nogmaals. Bij Fuse was eerder wel al te horen dat nieuwe akoestische werkzaamheden onhaalbaar en onbetaalbaar zijn.