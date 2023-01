Dertien alcoholvrije bieren voor u getest

In de aanloop naar Tournée Minérale test Stefaan De Winter, bierliefhebber en onder andere bekend van de fanfare Die Verdammte Spielerei, dertien alcoholvrije bieren: ‘Hiervoor rij ik naar de winkel, maar dit smaakt naar oude turnmatten’.

Foto: fvv

1. Ramon, blik 33 cl: ‘Een zeer geslaagd product’

Prijs: 1,35 euro

Brouwerij: Roman

Alcoholgehalte: 0,3 %

Kleur: blond, troebel

Beoordeling: ‘Dat kan niet anders dan Ramon zijn. Een van mijn favoriete alcoholarme bieren. Een zeer geslaagd product van Roman, een van de oudste Belgische brouwerijen. Ik heb het vaak zelf in huis en kan er gemakkelijk een paar na elkaar drinken, zowel in de winter als tijdens de zomer. De frisse citrustoets zorgt dat het soepel in de mond ligt. Het heeft iets weg van een licht tafelbier. Omdat het wat lijkt op limonade met een biertoets, zou ik het in de rayon van de frisdranken zetten, eerder dan bij de bieren.’

Punten: 9/10

2. Viven Nada IPA, flesje 33 cl: ‘Hiervoor rij ik subiet naar de winkel’

Foto: fvv

Prijs: 1,95 euro

Brouwerij: Viven

Alcoholgehalte: 0,3 %

Kleur: blond

Beoordeling: ‘Mooie parels zorgen voor leven in het glas en de schuimkraag is die van een echte pint. Het is vol van smaak en doet denken aan een bruine kroeg. Het heeft een zoete toets, maar niet storend. Dat ik dit bier na twaalf andere pinten nog helemaal wil opdrinken, zegt alles. Hiervoor rij ik subiet naar de winkel om een bak te kopen.’

Punten: 9/10

Foto: fvv

3. Boer Bloem, blik 33 cl: ‘Hier word ik enthousiast van’

Prijs: 2,30 euro

Brouwerij: Proefbrouwerij

Alcoholgehalte: 0,3 %

Kleur: oranje met roze schijn

Beoordeling: ‘Wow. Complex. Dit is een geur- en smaakbom. Zoet en zuur, bloemig, kruidig … alles is mooi uitgebalanceerd. Het bier is vol op de tong en op het einde krijg je die zurigheid. Hier word ik erg enthousiast van. Als ik straks weet wat dit is, weet ik meteen wat ik eens ga kopen in de winkel.’

Punten: 8/10

4. La Trappe Nillis, flesje 33 cl: ‘Perfect voor een winterse avond’

Foto: fvv

Prijs: 1,99 euro

Brouwerij: Koningshoeven

Alcoholgehalte: 0,0 %

Kleur: donker, amberkleurig

Beoordeling: ‘Ik zeg altijd dat België geen bierland meer is. Dat houdt ons scherp. De trappist van La Trappe is hét bewijs dat ze ook in Nederland lekker bier maken. Deze alcoholvrije variant ruikt naar de klassieker, maar dan zoeter, en is vol van smaak. Meer glazen boterhammen per glas dus. (lacht) Perfect voor een winterse avond. Hier zou ik wel eens vier flesjes van in huis halen, maar geen hele bak. Het is goed dat steeds meer alcoholvrije bieren worden gemaakt, maar eigenlijk vind ik dat niet de taak van een klassieke trappistenbrouwer.’

Punten: 7,5/10

Foto: fvv

5. Trottinette Alcohol Free IPA, flesje 33 cl: ‘Een winterse smaak, met een zomers uitzicht’

Prijs: 2,30 euro

Brouwerij: DrinkDrink!

Alcoholgehalte: 0,4 %

Kleur: blond, erg troebel

Beoordeling: ‘De troebelheid maakt me erg nieuwsgierig. Het lijkt op bio-appelsap. De geur van hop en de bitterheid scheppen vertrouwen. Die bitterheid komt terug in de smaak en vind ik zeer fijn. Schenk dit uit tijdens een avondje op café en het zou me niet storen. Een winterse smaak, met een zomers uitzicht. Doet me wat denken aan een Witteke. Ik deed daar vroeger altijd een schijfje citroen in. Nadien deed ik alle citroentjes samen en kon ik zien hoeveel ik gedronken had.’

Punten: 7,5/10

Foto: fvv

6. Mikkeller Energibajer, flesje 33 cl: ‘Hoe meer ik drink, hoe beter het wordt’

Prijs: 2,10 euro

Brouwerij: De Proefbrouwerij

Alcoholgehalte: 0,0 %

Kleur: blond

Beoordeling: ‘Erg kruidig. Hier is geprobeerd iets rijk van smaak te creëren. Ik proef de bitterheid, dat is heel fijn. Hoe meer ik ervan drink, hoe beter het wordt. Het ligt soepel in de mond, maar ik zou er door de kruidigheid niet heel veel van drinken. Twee, maar geen drie. Het is een tof alternatief voor een pint en leunt dichter aan bij bier dan bijvoorbeeld Ramon. (boert eens stevig) Boeren is noodzakelijk en we moeten daar minder schaamte voor hebben. Dat is een soort dankbaarheid van de maag. Ik ken mensen die niet kunnen boeren en dat moet vreselijk zijn’.

Punten: 7/10

7. Brugse Sportzot Alcoholvrij, flesje 33 cl: ‘De bittere smaak is een troef’

Foto: fvv

Prijs: 1,80 euro

Brouwerij: De Halve maan

Alcoholgehalte: 0,4 %

Kleur: blond

Beoordeling: ‘Hier zou ik er wel vier van drinken. Aanvankelijk heeft het niet echt een biersmaak, maar de nasmaak compenseert dat. Het neigt naar tripel. Het ligt tof, maar zwaarder in de mond. Die bittere smaak vind ik een troef. Dit is niet seizoensgebonden. Zet het gelijk welke maand voor mijn neus en ik drink het op. Waar ik die Ramon bij de frisdranken zou zetten, is dit voor mij veel meer een echt bier.’

Punten: 7/10

Foto: fvv

8. Pico Bello, blik 33 cl: ‘Het ruikt naar bier maar smaakt naar iets anders’

Prijs: 2,19 euro

Brouwerij: Brussels Beer Project

Alcoholgehalte: 0,3 %

Kleur: blond

Beoordeling: ‘Mocht je mij zeggen dat dit een nieuw product is van Bionade, ik zou het geloven. Het ruikt wel wat naar bier, maar het heeft een erg kruidige, fruitige smaak die niet aan bier doet denken. Dit bier is niet te zoet en drinkt lekker weg. Voor wie geen bier drinkt, is dit een lekker alternatief.’

Punten: 6,5/10

9. Lervig No Worries Grapefruit, blik 33 cl: ‘Lekker zomers’

Foto: fvv

Prijs: 2,29 euro

Brouwerij: Lervig Vierveien

Alcoholgehalte: 0,5 %

Kleur: blond en troebel

Beoordeling: ‘Dit past ook beter in het rek van de frisdranken. Het doet me niet meteen aan bier denken. Het is wel lekker zomers en ik zou er gerust een stuk of twee van kunnen drinken. Dat fruitige, vooral citrus, vind ik geslaagd. Citrus komt al een hele tijd voor in onze bieren. Duvel Triple Hop Citra was oorspronkelijk een tijdelijk bier, maar is ondertussen een vaste waarde.’

Punten: 6/10

Foto: fvv

10. Cornet Oaked Alcohol Free, flesje 33 cl: ‘Weinigzeggend’

Prijs: 1,89 euro

Brouwerij: De Hoorn

Alcoholgehalte: 0,3 %

Kleur: blond

Beoordeling: ‘Het ziet er een beetje uit als een gewone pint, maar dan met weinig geur en weinig smaak. Zit er vlierbloesem in? Dit is weinigzeggend vocht. Het ligt zeer licht in de mond. Ik zou dit drinken in de zomer als er niets anders voorhanden is.’

Punten: 4/10

11. Force Majeure Tripel, flesje 33 cl: ‘Geen bier en geen lekkere frisdrank’

Foto: fvv

Prijs: 2,10 euro

Brouwerij: Force Majeure

Alcoholgehalte: < 0,5%

Kleur: amber

Beoordeling: ‘Het lijkt op een Palm, maar iets donkerder. De geur doet me denken aan perzik, abrikoos en ander rijp fruit. Moet dat in bier? De smaak is dan weer zoet tot stroperig. Alsof er grenadine is toegevoegd. Ik vind dit te zoet. Het is geen bier en ook geen lekkere frisdrank. Ik ben niet tegen fruitig bier, maar het moet goed worden gedaan.’

Punten: 3/10

Foto: fvv

12. Thrive Performance beer, blik 33 cl: ‘Geef mij maar een cola’

Prijs: 2,60 euro

Brouwerij: Proefbrouwerij

Alcoholgehalte: < 0,3 %

Kleur: blond

Beoordeling: ‘Amai, zo zoet. Zowel de geur als de smaak. Dit is mijn meug niet. Precies suikerwater zonder persoonlijkheid. Die alcoholvrije Jupiler heeft ook dat probleem. Zelfs één glas krijg ik niet leeg. In de mond is het te stroperig en het is niet dorstlessend. Als ik daar toch zin in zou hebben, bestel ik liever een cola of een icetea. Ik hoop dat het op zijn minst een mooi etiket heeft.’

Punten: 3/10

13. VandeStreek Playground, blik 33 cl: ‘Smaakt naar oude turnmatten’

Foto: fvv

Prijs: 2,39 euro

Brouwerij: VandeStreek

Alcoholgehalte: 0,5 %

Kleur: donker, amber

Beoordeling: ‘Ik heb moeten controleren of het niet aan het glas lag, maar neen. Dit bier heeft de stoffige geur van de zolder van mijn grootmoeder. De smaak doet me denken aan oude turnmatten en zweet. Dit volledig opdrinken, is een foltering. De brouwer heeft gezocht en geprobeerd, maar niets gevonden. Die zou toch moeten weten dat je soms beter helemaal van nul herbegint.’

Punten: 2/10