‘Stairway to heaven’ is de ‘Ultieme’ Tijdlozesong

Van alle songs die al in ‘De Tijdloze’ stonden, is ‘Stairway to heaven’ de populairste. Dat maakten presentatoren Roos Van Acker en Stijn Van De Voorde zonet bekend op de digitale radiozender De Tijdloze.

Slechts één keer stond ‘Stairway to heaven’ van Led Zeppelin al bovenaan in De Tijdloze 100, het klassiekerlijstje waarmee Studio Brussel elke oudejaarsperiode peilt naar de beste platen aller tijden. Dat was in 2013, 42 jaar nadat de song uitkwam. Sindsdien zakte de grootste hit van Robert Plant en co. gestaag weg bij de luisteraars van Studio Brussel. De afgelopen drie jaar eindigde de song respectievelijk op plaatsen 11, 15 en 14.

En toch is ‘Stairway to heaven’ de ‘Ultieme’ Tijdlozesong, laat Studio Brussel weten. De radiozender keek voor de 35ste verjaardag van De Tijdloze naar de ‘populairste nummers aller tijden’ onder de ‘beste nummers aller tijden’. Daaruit bleek dat ‘Stairway to heaven’ over de jaren heen het grootste totaal aan stemmen wist te verzamelen. De song was tussen 1987 en 2019 dan ook altijd in de top acht terug te vinden.

Met die koppositie geeft ‘Stairway to heaven’ nipt ‘Child in time’ van Deep Purple het nakijken. Die laatste song wist wel al zeven keer beslag te leggen op de koppositie. Maar ook in die categorie is dat niet genoeg voor het record: Nirvana’s ‘Smells like teen spirit’ stond het vaakst op 1 in De Tijdloze, met elf noteringen. De meest succesvolle band aller tijden in De Tijdloze 100 is dan weer U2, die al 123 keer in de lijst stond, dankzij zes verschillende nummers.

De uitslag werd bekendgemaakt door presentatoren Roos Van Acker en Stijn Van de Voorde, op de digitale radiozender De Tijdloze. Zij wisten ook dat de afgelopen jaren al meer dan 1 miljoen individuele luisteraars hun stem uitbrachten voor het klassiekerlijstje van Studio Brussel.