Twee doden bij een mesaanval op trein in Duitsland

In een trein in de buurt van Brokstedt viel een man zijn medepassagiers aan. Twee mensen kwamen om. Nog eens vijf mensen raakten gewond.

In een trein tussen het Duitse Kiel en Hamburg heeft een man ten minste twee passagiers dodelijk verwond. Dat is bevestigd door de politie en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken van Sleeswijk-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack. Volgens haar zouden er ook vijf mensen geblesseerd zijn.

Volgens de eerste berichten viel een man woensdag rond 15 uur de passagiers aan met een mes net voordat de trein het station van Brokstedt binnenreed. Politieagenten arresteerden hem kort daarna in Brokstedt. Een politiewoordvoerster in Itzehoe zei dat de situatie nog onduidelijk was. De rechercheurs gaven aanvankelijk geen informatie over de achtergrond van de aanval.