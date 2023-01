Lula stuurt generaal weg na ‘vertrouwensbreuk’

Nadat hij eerder al tientallen militairen ontslagen had voor hun rol in de bestorming van het Congres op 8 januari door Bolsonaro-aanhangers, heeft president Lula da Silva nu ook de opperbevelhebber van de landmacht, generaal Júlio César de Arruda, de laan uitgestuurd. Sinds de terugkeer naar de democratie in 1985 was de spanning tussen burgerregering en leger zelden zó te snijden.

Het is een detail dat veel zegt over de spanning tussen de linkse president Lula en de militairen: sinds zijn aantreden op 1 januari hebben Lula en zijn vrouw Janja nog niet één nacht doorgebracht in ...