Chatrobot ChatGPT slaagt in examen van Amerikaanse rechtenfaculteit

Aan een Amerikaanse rechtenfaculteit slaagde ChatGPT erin om papers te schrijven over onderwerpen zoals grondwettelijk recht en fiscaliteit. Hij haalde een C+.

Sinds de lancering eind vorig jaar van ChatGPT, de conversatierobot van de Amerikaanse start-up OpenAI, heeft het systeem voor- en tegenstanders. Sommige opdrachten voert het systeem zo overtuigend uit, dat lesgevers ongerust zijn dat studenten ChatGPT zullen gebruiken voor schoolopdrachten.

Jonathan Choi, rechtenprofessor aan de Universiteit van Minnesota, liet ChatGPT dezelfde examens invullen die ook zijn studenten moesten ondergaan: tientallen meerkeuzevragen en twaalf essayvragen. De robot haalde globaal een score C+. Dat is voldoende om te slagen, maar de robot was wel bij de slechtste leerlingen van de klas.

ChatGPT liet volgens het onderzoek zien dat hij de basisrechtsregels onder de knie heeft, luidt het. Met redeneren en analyseren had de chatbot wel moeite, net als met wiskunde. ‘In het algemeen was ChatGPT niet zo’n goede rechtenstudent, maar we verwachten dat in samenwerking met mensen, zulke modellen als ChatGPT wel nuttig kunnen zijn voor rechtenstudenten en voor advocaten die al aan de slag zijn’, zegt Choi op Twitter. De professor merkt nog op dat twee van de drie verbeteraars in de gaten kregen dat de essays door een chatrobot waren geschreven.