Antwerpse avondspits dreigt zwaarder te worden dan gevreesd: Beverentunnel afgesloten door ongeval

De avondspits rond Antwerpen dreigt woensdag nog zwaarder te worden dan al werd gevreesd vanwege de werken aan het viaduct van Merksem. Op de omleidingsroute, de R2 door het havengebied, is de Beverentunnel volledig versperd geraakt richting Nederland door een ongeval met vrachtwagens.

Om 14.45 uur gebeurde in de Beverentunnel een ongeval met een vrachtwagen en een autotransport. Beide grote voertuigen staan vast in de tunnel en moeten getakeld worden, wat erg lang dreigt te gaan duren. De tunnel is dan ook volledig afgesloten.

Het is een ‘tegenvaller van formaat’, zegt Verkeercentrum-woordvoerder Peter Bruyninckx, want dat is de omleiding die gebruikt werd tijdens de werken aan het viaduct in Merksem. ‘Dit wordt een joekel van een probleem voor de avondspits’, aldus Bruyninckx.

Nu het alternatief is weggevallen, is het op de Antwerpse ring (R1) woensdagnamiddag al bijzonder druk richting Nederland. Er staat al een file vanaf Kruibeke op de E17, waardoor je vanuit het Waasland al bijna een uur verliest tot voorbij de werken in Merksem. De avondspits lijkt dan ook loodzwaar te zullen worden, zowel op de R1 als de daar aankomende snelwegen. Op het viaduct zelf kan je door de werken maar over twee rijstroken.

‘We roepen absoluut op om de omgeving van de R1 richting Nederland te vermijden als het enigszins kan’, zegt Bruyninckx. ‘Wie geen alternatief heeft, dient zich voor te bereiden op erg lange wachttijden vanavond.’ Over langere afstand tussen Gent en Hasselt is een omweg via Brussel volgens het Verkeerscentrum aangewezen.