Infografisch | Bijna dertig procent meer publieke laadpunten extra vorig jaar

Het aantal publieke laadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen is op een jaar tijd met meer dan 28 procent gestegen, tot 7.626 eind 2022. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Koploper in Vlaanderen is Gent met eind vorig jaar 705 publieke laadpunten, gevolgd door Antwerpen (580). Ook Mechelen, Brugge, Leuven, Hasselt, Zaventem, Kortrijk, Aalst en Oostende hadden eind 2022 meer dan 100 publieke laadpunten op hun grondgebied. Alle Vlaamse gemeenten beschikken over minsten één laadpunt.

Het verschil met de andere gewesten is groot. Tegen 5.937 publieke laadpunten eind 2021 (het jaar met vergelijkbare cijfers) in Vlaanderen, waren dat er 648 in Brussel en 577 in het Waalse gewest.

Daarvan zijn er 526 snellaadpunten, of zeven procent van het totale aantal. Bij zo’n snellaadpunten kunnen auto’s op een half uur worden opgeladen. Er zijn 276 ultrasnellaadpunten, waarbij een batterij in een tiental minuten kan worden opgeladen.