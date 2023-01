In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is woensdagvoormiddag een uitslaande appartementsbrand uitgebroken. Daarbij is één persoon overleden. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De Brusselse brandweer had de brand op de tweede verdieping van een gebouw in de Gisbert Combazstraat in Sint-Gillis snel onder controle en voerde verschillende evacuaties uit. Maar uiteindelijk heeft de brand een dodelijk slachtoffer geëist.

‘Een persoon is overleden door de brand. Vier anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht door rookintoxicatie’, vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. ‘Daarnaast werden ook nog eens zes personen ter plaatse verzorgd. Het gebouw is onbewoonbaar, de gemeente houdt zich bezig met het zoeken naar een nieuwe plek voor de bewoners. Er is ook psychologische bijstand voorzien.’

Naast evacuaties van de bewoners werden ook heel wat huisdieren uit de brand gered.