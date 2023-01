Bart en Bruno De Wever zien ‘Het verhaal van Vlaanderen’ helemaal anders

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

B. De Wever: fan

De Wever is fan van het tv-programma Het verhaal van Vlaanderen. Bart De Wever dan toch, de voorzitter van de N-VA. ‘Als je het uitrekent per kijker per aflevering, heb je dus voor een paar centen aan volkspedagogie gedaan. Ik weet ook wel dat men met reuzenstappen doorheen duizenden jaren geschiedenis stapt. Toch doet het programma exact wat het belooft: vensters openen op ons verleden en daar op een populaire, samenvattende manier een beeld van schetsen. En het goeie is: het voedt het debat.’ Zo zegt hij in een interview in Het Laatste Nieuws.

B. De Wever: geen fan

De Wever is geen fan van Het verhaal van Vlaanderen. Bruno De Wever dan toch, de broer van Bart en professor Geschiedenis aan de UGent. ‘Uiteindelijk is dat programma een nieuwe verpakking van ouderwetse nationale geschiedenis. Dat mag, maar een expert die daaraan zijn medewerking verleent, moet weten in welk spel hij meespeelt’, zo zegt hij in een interview in Knack. ‘Het verhaal van Vlaanderen is oude wijn in nieuwe zakken’, aldus Bruno.

Toch fan

Dat ziet De Wever, Bart opnieuw, toch anders. ‘Maar waar zàgen zij toch over? Een historicus zou net supergelukkig moeten zijn dat een overheid middelen vrijmaakt om hun vakgebied naar de brede bevolking te brengen en hen de opportuniteit te bieden extra nuances te plaatsen. Maar dat doen ze niet. Ze breken het af. Dat de Guldensporenslag belangrijk is voor Vlaanderen, staat toch buiten kijf?’

Nee, toch niet

Dat zal wel, maar die andere De Wever, Bruno, heeft andere bedenkingen. ‘Het probleem begint al bij het bepaald lidwoord. “Hét”. Er zijn duizenden verhalen van Vlaanderen. En dan zwijg ik nog over de verhalen van België of ons continent’, aldus Bruno. ‘Bovendien blijft de vraag of je het verhaal op de Vlaamse schaal moet vertellen. De eerste afleveringen van de reeks hebben wat mij betreft duidelijk laten zien dat die schaal totaal niet werkt. Er wordt begonnen bij de neanderthalers, wat al meteen een continentaal verhaal is. Hetzelfde geldt voor de Gallo-Romeinse beschaving. Dat was een onderdeel van het Romeinse Rijk, dat zich over het hele continent ontwikkelde, met uitlopers naar Azië en Noord-Afrika.’ Conclusie voor professor De Wever: ‘Geschiedenisonderwijs dient om mensen kritisch te maken. Daarom is het het belangrijkste vak van allemaal. En het meest complexe. Complexer dan wiskunde.’

Consensus!

En kijk, op dat punt zijn Bart en Bruno, allebei historicus van opleiding, het eens! ‘Ach, mijn broer Bruno zegt dat geschiedenis complexer is dan wiskunde en op dat vlak geef ik hem uitzonderlijk gelijk’, aldus De Wever in Het Laatste Nieuws. Bart De Wever, voor alle duidelijkheid.