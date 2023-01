De medische kosten bij ziekenhuisopname rijzen de pan uit. Dat doet de premies van de hospitalisatieverzekeringen exploderen. Stijgingen van 10 à 15 procent zijn dit jaar geen uitzondering.

De index die de kosten weergeeft van een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer, steeg in 2022 gemiddeld met 13,09%. Dat is de grootste stijging sinds de invoering van de index in 2015. Opname in een ...