‘Close’ ook genomineerd voor César

Naast een Oscarnominatie maakt Close dichter bij huis nu ook kans op een César. De Franse filmprijzen roepen de tweede film van Lukas Dhont uit tot een van de vijf beste buitenlandse films.

De andere genomineerden naast Close zijn geen onbekenden. Zo is er het Zweedse Triangle of sadness van Ruben Östlund, naast Eo, Boy from heaven en Las bestias. Ook bij de Oscars is het Poolse Eo een concurrent van Dhont. Een opvallende afwezige is Tori et Lokita, de nieuwe film van de broers Dardenne.

Topfavorieten in de andere categorieën zijn de misdaadkomedie L’innocent en La nuit du 12, een ijzersterke policier. Voor die laatste is onze landgenoot Bouli Lanners genomineerd voor zijn bijrol. De Brusselse Virginie Efira maakt kans op een César voor haar hoofdrol in Revoir Paris.

De Césars worden jaarlijks uitgereikt door de Académie des Césars, de Franse filmacademie. Drie jaar geleden veroorzaakte de ceremonie nog controverse toen Roman Polanski bekroond werd als regisseur. Hij wordt sinds 1978 gezocht door het Amerikaanse gerecht nadat hij schuld bekende aan de verkrachting van een minderjarige. In de nasleep van MeToo zag actrice Adèle Haenel die bekroning als een slag in het gezicht van de slachtoffers van seksueel geweld.

Haenels protest bleef toen niet onopgemerkt. De academie maakte begin dit jaar bekend verdachten van seksueel wangedrag voortaan te zullen weren. Zo wil het een nieuw schandaal – en een slechte naam – vermijden.

Dat de academie dat nu pas doet, is geen toeval. Tegen acteur Sofiane Bennacer, die recent te zien was in Les amandiers, loopt een onderzoek naar twee verkrachtingen en mishandeling van vier voormalige partners. De academie besliste daarop om hem van de lijst van mogelijke genomineerden te halen. Les amandiers is nu een van de vijf kanshebbers als beste film.

De Césars worden uitgereikt op 24 februari.